Grafenhausen Deutschlandbilder begeistern

Das Jahreskonzert des Musikvereines Grafenhausen setzte viele Glanzlicher. Das Konzert stand unter dem Motto "Deutschlandbilder" und zeigte eindrucksvoll die musikalische Schönheit und Vielfalt unserer Heimat.

Das alte Jahr hat seine Schuldigkeit getan, das alte Jahr darf gehen. So oder so ähnlich wird mancher Grafenhausener Konzertbesucher gedacht haben, als das phänomenale Jahreskonzert des Musikvereines Grafenhausen nach einer zweiten Zugabe zu Ende ging. Was hier die Bläserjugend unter der Leitung von Karla Bächle und die Trachtenkapelle unter Dirigat Georg Seidler zum Besten boten, war wirklich ein Erlebnis für Ohr und Auge. Zahlreiche Einzelleistungen woben letztendlich einen Klangteppich von nationaler Schönheit.

Diese nationale Schönheit war das zentrale Thema des gesamten Konzertes der Trachtenkapelle. Die gespielten zehn abwechslungsreichen Musikstücke standen alle unter dem Thema: Deutschlandbilder. Das Programm, das sich Dirigent Georg Seidler hier zusammengestellt hatte, war an Schönheit, Abwechslungsreichtum und Plastizität kaum noch zu überbieten. Zuvor zeigte die Bläserjugend unter der Leitung von Karola Bächle ihr Können und sorgte so für Internationalität auf ihrer Reise durch die Schweiz (Glacier Canyon), Argentinien (Clarinetango). Hier konnten die Besucher in der besonders originellen Ansage von Theresia Matt eine kurzweilig und kostenlose Tanzstunde erleben, bevor die Musiker "Tanzen ist Träumen mit den Füßen" offenbarten, oder Bayern, das mit dem "Maxglaner"-Marsch bereits mehr als eine Milliarde Menschen begeisterte.

Nach der kurzen Umbaupause war es dann soweit: Georg Seidler präsentierte seine musikalische Vorstellung von unserem Heimatland: In zehn "Deutschlandbildern" bot er zusammen mit seinen 66 Musikern eine breite Palette aller Facetten unseres liebenswerten Heimatlandes.

"Wachet auf" von Johann Sebastian Bach stimmte in barocker Festlichkeit auf diese musikalische Reise ein. Die programmatische Schilderung, wie eine mechanisch konstruierte Puppe lebendig wird und allerhand Unfug anstellt, war seine Reminiszenz an die wunderschöne Stadt Nürnberg bevor dann im explizit benannten Stück "Deutschlandbilder" ein liebenswert charmantes Bild von Deutschland gezeichnet wurde: Einem hymnischen Beginn folgte das Gaudeamus-igitur-Motiv, das dieses wunderbare Werk im Stile der akademischen Festouvertüre von Johannes Brahms dann auch symphonisch beendete, nicht ohne vorher Assoziationen an Opernseligkeit, Volksliednostalgie und fröhlicher Volksfestfreude geweckt zu haben.

Mit "Graf Zeppelin" gestalteten die Musiker einen schönen Konzertmarsch, der majestätisch wie ein Zeppelin vorüberzog. Auch das darauf folgende Potpourri mit vielen Melodien aus dem Schwarzwaldmädel von Leon Jessel lud zum seligen Verweilen ein während Hans Zimmer und Bert Kämpfert zu vorgerückter Stunde noch einmal klangvoll demonstrierten, welch ungeheuren Beliebtheitsgrad ihre Werke besitzen. "Hinterm Horizont geht's weiter" (Udo Lindenberg) hieß dann das letzte Stück des Programmes. Dass dem wirklich so ist, bewiesen die Musiker unaufgefordert in ihrer ersten Zugabe mit "Berliner Luft", bevor das Konzert mit dem Bravourstück des letztjährigen Konzertes: "Großvaters Uhr" eher sentimental zu Ende ging. Hier brillierte Benjamin Seidler mit seiner Bassklarinette kongenial begleitet von seiner Cousine Elena Seidler in teuflisch schwierigen Bravourvariationen über ein altes deutsches Volkslied und schuf einen Ohrwurm, den man gerne mit nach Hause nahm.

Herzlicher Applaus versprach, auch im nächsten Jahr wieder den exzellenten Darbietungen des Musikvereines lauschen zu wollen. Und schon heute darf man gespannt darauf sein, welch geistreiche Ideen das Publikum dort in die unendlichen Weiten der Musik entführen werden.