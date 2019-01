von Wilfried Dieckmann

Der Sportverein Grafenhausen ist gut aufgestellt und plant Investitionen für die Zukunft: Neben LED-Flutlicht steht mit dem Kunstrasenplatz ein finanziell richtig dicker Brocken auf der Agenda. Von 340 000 Euro sprach Vorsitzender Daniel Stritt bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Dorfstüble“ im Feriendorf. Trotz hoher Zuschüsse (Gemeinde und Badischer Sportbund) muss der Verein 110 000 Euro aus eigener Kraft stemmen.

In seinem Jahresrückblick bezeichnete der Vorsitzende Daniel Stritt die Fastnacht als wichtigste Einnahmequelle für den Sportverein. Er dankte allen Helfern, die sich im vergangenen Jahr tatkräftig beteiligten, denn es sei für ihn nicht selbstverständlich, was der Verein an Veranstaltungen auf die Beine stellt. Beim Narrentreffen 2018 waren die Kicker in Grafenhausen schwer aktiv. Somit wurde das Narrenspektakel für Förderverein und SVG ein voller Erfolg. Zudem wirteten die Kicker am Fasnetsonntag in der Schwarzwaldhalle.

Veranstaltungen sichern Einnahmen

Gemeinsam mit der Altherrenmannschaft wurde wieder einmal ein Pfingstturnier im größeren Stil veranstaltet. Besonders das Betriebsmannschaftsturnier bezeichnete Daniel Stritt als großen Erfolg. Insgesamt sei es mit dem AH-Turnier, dem Grümpelturnier und dem Einlagespiel der SV-Jugendmannschaften ein „supertolles Wochenende“ mit fairen Spielen gewesen. Erwähnt sei noch die Einnahmequelle Dorffest, an dem sich der SVG auch im vergangenen Jahr wieder beteiligte. Als besonders erfolgreich erwies sich der neue Gyros-Box-Stand, der auch in diesem Jahr in einer „optimierten Form“ wieder zum Einsatz kommen soll.

Ohne die Einnahmen aus den genannten Veranstaltungen könnte der Sportverein die geplanten Maßnahmen nicht stemmen. Um den Kunstrasenplatz zu finanzieren, bedarf es darüber hinaus weiterer Kraftanstrengungen. „Aktuell ist hierfür die wohl größte Sponsorensuche des Vereins angelaufen“, teilte Daniel Stritt mit. Geplant sind Werbeflyer mit den wichtigsten Infos und Zahlen, der kurz vor der Fertigstellung steht. Zudem werde es eine gesamte Präsentation des Projektes geben, mit der die Maßnahme möglichen Sponsoren nähergebracht werden soll. „Bei dem Sponsoring geht es aber nicht nur um große Firmen und große Summen, jeder einzelne Euro zählt“, sagte Stritt, der damit klar signalisierte, dass alle Mitglieder ins Boot geholt werden sollen, um zu helfen, möglichst die gesamte Bevölkerung für das Projekt zu begeistern.

Arbeiten am Sportplatzgelände

Nach dem Diebstahl im vergangenen Jahr wurde die Dachrinne an der Rasenplatzgarage wieder erneuert. Daniel Stritt rief in Erinnerung, dass von der AH-Abteilung die Bandenwerbung kontrolliert und befestigt, der Wassertrog zum Schuhe reinigen repariert, alte Eisenstangen vom Abfangnetz entfernt sowie dem Unkraut rund um den Hartplatz der Kampf angesagt wurde. Weiterhin wurden am Rasenplatz nach Rücksprache mit Gemeinde, Förster und dem Nabu einige Bäume gefällt, damit der Rasen mehr Licht und Wasser erhält. Mitarbeiter des Bauhofs haben in Zusammenarbeit mit dem IBG-Workshop in kürzester Zeit einen „tollen“ Spielplatz erschaffen. Daniel Stritt dankte den kommunalen Vertretern, allen voran Bauhofleiter Michael Lüber, für die gelungene Aktion.

Es gab aber auch Negatives. So wurde der vereinseigene Rasenmäher „BigMow“ durch stehengelassene Tore beschädigt. „Ich habe kein Problem damit, wenn auch Nicht-SVG-Mitglieder die Sportanlage nutzen, allerdings nicht ohne Absprache. Auch kann es nicht sein, dass man alles stehen und liegen lässt, wie es einem gerade passt“, ärgerte sich Daniel Stritt, der die Reparatur auf 500 Euro bezifferte. Zudem gab es 2018 auf dem Rasenplatz ungebetene Gäste: Mehrere Raben zerstörten laut Stritt Teile des Platzes. Trotz großem Einsatz von Franz und Erich Gold bekam der Sportverein das Problem erst durch die Installation einer Schussanlage, die in Abständen immer wieder Schüsse vortäuschte, in den Griff.