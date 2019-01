von Chris Seifried

Stets zu Beginn des Jahres stehen beim Sportverein Grafenhausen weniger sportliche denn schauspielerische Aktivitäten, und damit die Theatergruppe des SVG, im Vordergrund. Mit der turbulenten Verwechslungskomödie „Ein Hof voller Narren“, die die Lachmuskeln der Zuschauer strapazierte, unterhielten die acht Akteure ihr treues Publikum in der voll besetzten Schwarzwaldhalle.

Erstmals unter der Regie von Ann Stritt und nach längerer Probenarbeit, war es den Verantwortlichen der SVG-Theatergruppe gelungen, mit der Auswahl des Bühnenstücks einen Volltreffer zu landen. Bei der Darbietung der Verwechslungskomödie „Ein Hof voller Narren“, ein turbulenter Dreiakter von Winnie Abel, gab es viel zu lachen. Mit aberwitziger Situationskomik erlebten die Zuschauer, die sich köstlich amüsierten und mit spontanem Szenenapplaus nicht sparten, einen vergnüglichen Theaterabend. Alle acht Laiendarsteller gaben ihr Bestes und überzeugten in ihren Rollen, die ihnen geradezu auf den Leib geschrieben waren, das begeisterte Publikum.

Die engagierten Laiendarsteller glänzten in ihren jeweiligen Rollen und das Publikum amüsierte sich köstlich. | Bild: Wilfried Dieckmann

Was sich auf dem rustikalen Platz des Bauernhofs der Familie Dippelmann abspielte, zielte auf die Lachmuskeln der gut gelaunten und gespannten Zuschauer. Bei der pikanten Materie waren Heiterkeit und schallendes Gelächter vorprogrammiert. Die Handlung rankte sich um den schwulen Jungbauern Jonathan (Marius Gut), der bis zum Hals in Problemen steckt. Um den elterlichen Hof erben zu können, muss er schnellstmöglich eine Frau heiraten. Die Zeit eilt, da Jonathans hinterlistige und böse Schwester Esther (Julia Metzler) ebenso nach dem Erbe trachtet und den schlecht bestellten Hof durch neue Ställe und Massentierhaltung auf Vordermann bringen will.

Doch das geht dem Jungbauern, der neben seinem schrägen Partner Detlef (Eric Sass) nur den Hof und die kleinen Schweinchen liebt, gegen den Strich. „Den Hof kriegt, wer heiratet“, stellt die strenge und konservative Mutter Ruth (Hannah Rosa) klar. Das veranlasst Jonathan dazu, etwas vorschnell zu List und Tücke zu greifen. Ihm ist bewusst, dass er mit seiner heimlichen Liebe Detlef, der sich vor dem Stallgeruch ekelt und deshalb ständig billiges Parfüm versprüht, seinen Hasibär aber glücklich sehen will, bei Mama eher nicht landen kann.

Esther macht sich aus Eigennutz an Hofknecht Hannes heran. | Bild: Wilfried Dieckmann

Deswegen gibt er vor, gleich morgen die polnische Pflegekraft Irena (Delwina Cresci) seines schwerhörigen Opas (Martin Kech), der meistens, aber nicht immer alles falsch versteht, heiraten zu wollen. Das passt seiner Schwester gar nicht in den Kram, die eine Scheinehe wittert und sich dann an den Hofknecht Hannes (Timo Morath), der unter Ticks leidet, heranmacht.

Erst verwundert über die Eile, dann aber doch einverstanden, will Hausherrin Ruth Irenas Mutter bei der Hochzeit dabei haben. Doch woher diese auf die Schnelle nehmen? Um Ideen nie verlegen, schmeißt sich Jonathans Partner Detlef kurzerhand in Frauenkleider, um die polnische Schwiegermutter zu mimen. Als zur Überraschung aller dann doch die echte Mama (Madeleine Baschnagel) aus Polen anreist, wird er eben Irenas Tantchen. Ob der vielen Zwischenfälle, die zu Irrungen und Wirrungen führen, ist das Chaos auf der Bühne perfekt.

Am Ende wird aber doch noch alles gut: Die vermeintlich strenge Mutter Ruth entpuppt sich dank Detlefs umwerfendem Charme als tanzfreudige Partynudel und hält zu ihrem Sohn, der völlig geknickt gesteht, dass er schwul ist. Er erbt den Bauernhof, seine intrigante Schwester Esther, die seine Ehe für ungültig erklären lassen will, geht leer aus. Pflegekraft Irena, die sagt „Ehe nix echt“, ist Hannes mehr zugetan als ihrem Mann und fällt schließlich dem Hofknecht um den Hals.