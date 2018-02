Grafenhausen Der Nabu Grafenhausen kooperiert mit der Schlüchttal-Schule

Die Schlüchttal-Schule in Grafenhausen strebt den Weg in Richtung einer Naturparkschule an. Die Nabu-Ortsgruppe unterstützt die Einrichtung dabei.

Die Schlüchttal-Schule hat sich eine stärkere Entwicklung in Richtung Natur auf die Fahnen geschrieben. Unterstützung finden die Pädagogen, die eine Naturparkschule anstreben, bei den Aktiven der Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen. Diese engagieren sich im Oberen Schlüchttal bereits seit mehr als 25 Jahren quasi satzungsgemäß für den Naturschutz.

Einstimmig in den Nabu-Vorstandsämtern wurden bestätigt: Harald Nüssle (Vorsitzender), Wilfried Dieckmann (stellvertretender Vorsitzender), Beate Fürderer (Kassiererin), Dorothée Kuhlmann (Schriftführerin) sowie die Beisitzer Finni Bohl, Ingrid Mayenknecht, Chris Seifried und Hugo Fürderer.

Deutlich wurde bei der Nabu-Mitgliederversammlung, die im neuen „Café Wunderfitz“ im Schwarzwaldhaus der Sinne stattfand, dass der Einsatz in Sachen Natur für die Aktiven nicht an der Ortsgrenze endet. Dies betonten auch Josef Burghardt-Bergér vom BUND Schlüchttal, Uli Spielberger von der Nabu-Gruppe Oberes Wutachtal aus Bonndorf sowie Rudi Apel, Vorstandsmitglied des Nabu-Bezirksverbands Südbaden, die unisono die Notwendigkeit der Zusammenarbeit hervorhoben.

Schriftführerin Dorothée Kuhlmann rief die Aktivitäten in Erinnerung. Rund 1500 Stunden haben sich die Ehrenamtlichen für den Schutz der Umwelt und Natur eingesetzt, dabei sind die Einsatzzeiten in der Nabu-Infostation in Birkendorf noch nicht enthalten. Das kleine Zentrum am Naturena Badesee gehört zwar zum Nabu-Bezirksverband Südbaden, benötigt aber die enge Zusammenarbeit und Unterstützung durch den Ortsverein Grafenhausen.

Im Einsatz waren die Aktiven beispielsweise bei der Kontrolle der rund 200 Nist- und Fledermauskästen oder bei der Grünlandpflege. In Sachen Streuobst wurden Interessierte beraten und es konnten rund 2,5 Tonnen Streuobstäpfel gesammelt und von der Mosterei Grüninger in Ewattingen als Apfelsaft in Flaschen gefüllt werden. Eine enge Zusammenarbeit hat sich mit der Schlüchttal-Schule entwickelt. Erwähnenswert ist dabei die Beteiligung der Schüler unter der Leitung von Lehrer Sven Kucher zur Bekämpfung des Indischen Springkrauts an der Schlücht zwischen der Tannenmühle und dem Naturena Badesee. Weiterhin wurden in Zusammenarbeit mit dem Schulförderverein vier Nabu-Kindernachmittage durchgeführt.

Bürgermeister Christian Behringer, der auch die Vorstandswahlen leitete, hob insbesondere die gute Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Kommunalpolitik hervor. Neben den Stellungnahmen zu verschiedenen Bauprojekten, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen erinnerte der Rathauschef an das sogenannte Insektenhotel. Hier hat ein Bauherr als Abschirmung zur Landesstraße eine Holzbiege aufgerichtet und diese als Insektenhotel deklariert. Von Nabu-Seite wurde dieses Bauwerk zwar durchaus als Lebensraum für verschiedene Tiere begrüßt, es könne aber nicht als Insektenhotel bezeichnet werden. Wie der Rathauschef informierte, werde die Angelegenheit derzeit beim Baurechtsamt im Landratsamt Waldshut geprüft.