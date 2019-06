von Dorothée Kuhlmann

Der Kur- und Gewerbeverein Grafenhausen (KGV) hat 2018 wieder einiges auf die Beine gestellt. Beim Tag der Vereine war der KGV vertreten, hat den Weg Grafenhausens zur Fair Trade Gemeinde mit unterstützt, war bei den Aktionen zum Dorf der 1000 Sterne mit dabei und hat die Grafhuser Vielfalt organisiert. „Allerdings sei es doch inzwischen recht schwierig, die Mitglieder zu Aktivitäten zu motivieren“, bedauerte die Vorsitzende Johanna Gänswein bei ihrem Jahresrückblick.

Die Schwierigkeit der Motivation habe sich bei der Organisation der Grafhuser Vielfalt und des Weihnachtsmarktes deutlich gezeigt, nannte Johanna Gänswein als Beispiele. Der Weihnachtsmarkt war schließlich mangels Teilnehmeranmeldungen gestrichen worden. Der daraufhin von Inge Gantert initiierte Adventsmarkt sei dann allerdings ein voller Erfolg gewesen. „Auch in diesem Jahr soll solch ein Adventsmarkt wieder stattfinden, und das werden wir voll unterstützen“, kündigte Johanna Gänswein an.

Die Zukunft des KGV Grafenhausen war dann auch Hauptthema der weiteren Hauptversammlung. Anregungen hatten sich die Mitglieder Anfang dieses Jahres in Elzach geholt. Der dortige KGV hatte vor einigen Jahren vor dem Aus gestanden. Man hat sich dort dann professionelle Hilfe geholt und stehe heute sehr gut da mit deutlich gestiegener Mitgliederzahl und guten Veranstaltungen, zeigten sich die Grafenhausener Vorstandsmitglieder beeindruckt.

Zwar seien die Voraussetzungen in Elzach andere als in Grafenhausen, aber es wäre vielleicht doch sinnvoll, sich einmal Rat von außen zu holen, so der Tenor. „Was uns fehlt, ist so ein wenig eine klare eigene Richtung, ein Plan“, so der selbstkritische Blick der Mitglieder. Die Vereinsmitglieder, derzeit sind es 61, sollen vermehrt angesprochen werden und auch die größeren Firmen im Ort mit ins Boot geholt werden. „Bei den Veranstaltungen wie der ‚Grafhuser Vielfalt‘ geht es ja nicht um den augenblicklichen Verkaufserfolg, sondern um die Repräsentation des Betriebes und des Ortes“, stellte der stellvertretende Vorsitzende Udo Putnik heraus.

Sich besser präsentieren

„Wir müssen wieder besser zeigen, was es alles im Dorf gibt“, sagte Simon Stiegeler. „Der Gedanke, dass es etwas fürs Dorf bringt und jeder etwas davon hat, muss wieder in den Vordergrund rücken“, unterstrich Anita Müller-Berthold. Ideen gibt es bei den Vorstandsmitgliedern und interessierten Mitgliedern des Grafenhausener KGV genug. Für die Umsetzung und das „wie angehen“ will sich der Vorstand Ideen von außen holen. „Man wird ja manchmal betriebsblind, wenn man immer so für sich arbeitet“, unterstütze Clemens Dienstberger diese Idee.

Wahlen

Der Vorstand wurde ebenfalls neu gewählt: Vorsitzende sind Johanna Gänswein und Udo Putnik. Friedhelm Isele stellte sich nach nunmehr fast zwei Jahrzehnten aktiver Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl. Die Kasse übernimmt weiterhin Clemens Dienstberger, der sich bereit erklärte, das Amt des Schriftführers kommissarisch zu übernehmen. Beisitzer sind Anita Müller-Berthold, Lorenz Baschnagel und Mario Sydler.