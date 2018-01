Grafenhausen Der Kindergarten in Grafenhausen wird zur Kindertagesstätte

Der Gemeinderat Grafenhausen beschließt die Ganztagesbetreuung im Kindergarten St. Bernhard. 16 Plätze für Kinder ab drei Jahren sollen schon in diesem Jahr zur Verfügung stehen.

Grafenhausens Kindergarten St. Bernhard, in dem derzeit 97 Kinder betreut werden, bekommt Ganztagesbetreuung für Kinder ab drei Jahren und zwar schon ab September. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig. Mario Isele, der zuständige Sachgebietsleiter der Erzdiözese Freiburg in der Stühlinger Verrechnungsstelle, war zur Erläuterung mit Kindergartenleiterin Katja Seidler in die Sitzung gekommen.

Sie präsentierten zunächst eine Bedarfsanalyse, um die nicht zuletzt die politische Gemeindeverwaltung gebeten hatte. Es handelt es sich schließlich um einen katholischen Kindergarten. Es ist aber der einzige am Ort und die politische Gemeinde trägt auch den Löwenanteil der laufenden Kosten (89 Prozent). "Wir hatten einen sagenhaften Rücklauf von 100 Prozent bei der Befragung", lobte Isele die Beharrlichkeit der wohl immer wieder fragenden Kindergartenleiterin. Insgesamt hatte sich ein Bedarf ergeben für 16 Plätze bis zum Kindergartenjahr 2018/19. Die Befragung bezog sich allerdings auf das gesamte Gemeindegebiet. Nicht alle der angesprochenen Eltern lassen ihre Kinder derzeit im Kindergarten St. Bernhard betreuen.

Der Bedarf war für die Gemeinderäte nicht in Frage gestanden. "Hier geht es nicht nur um die Familien. Kinder sind kein Luxus, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe", so Claudia Friedrich (Freie Wähler). Bürgermeister Christian Behringer äußerte sich auch positiv: "Der Bedarf ist da. Es ist notwendig, dafür zu sorgen, dass Familie und Arbeit vereinbar ist." Auch sei das Angebot ein wichtiger Baustein für eine familienfreundliche Kommune, die schließlich alle bieten wollten.

Gemeinderat Clemens Rosa (CDU) bestritt den Bedarf für die Einrichtung einer Tagesbetreuung nicht. Allerdings äußerte er sich kritisch zu den von Mario Isele kalkulierten Kosten, die wegen des erhöhten Personalbedarfs nötig werden. Dieser liegt bisher bei elf Stellen und wird mit Wirksamkeit der Einrichtung bei 12,7 Stellen liegen.

Damit steigen die Betriebskosten für die Kommune auf gut 545 000 Euro im Jahr 2018 und liegen im künftigen Jahresschnitt 70 000 bis 80 000 Euro höher als bisher. "Für 16 Kinder ist der Betrag happig", sagte Rosa. Er regte an, bei der Gebührenfindung, die wieder im gemeinsamen Kuratoriumsgremium von Pfarrgemeinderäten, Mitgliedern des Gemeinderats, Bürgermeister und Mario Isele gefunden werden, diese laufenden Kosten im Auge zu behalten. Die Gemeinde halte dann die Einrichtung vor. Eltern müssten sich an den Gebühren allerdings angemessen beteiligen.

Vergleichsweise günstig nehmen sich dagegen die notwendig werdenden Umgestaltungsmaßnahmen im Kindergarten selbst aus. In der jetzigen Spielstube im zweiten Stock wird ein Schlafraum eingerichtet. Im Personalraum wird es dann die Spielstube geben und das Bibelzimmer zwischen Küche und Bücherei wird zum Personalraum umgenutzt. Für Anschaffungen und Handwerksarbeiten würde damit ein Betrag von 13 000 Euro fällig, den nach Vereinbarung zwischen Kirchen- und politischer Gemeinde zu 70 Prozent die Kommune tragen wird.

Gemeinderat Jörg Trefzer (CDU) fragte an, wie lange das mehrgeschossige Kindergartengebäude den Anforderungen noch genügen würde. Das sei noch der Fall, über weitere Entwicklungen müsse man aber mit der Gemeinde im Gespräch bleiben, meinte Mario Isele. "Die Einführung von Ganztagesplätzen begrüßen wir sehr, um noch mehr den Bedürfnissen der Eltern gerecht zu werden", so Isele hinterher gegenüber dieser Zeitung. Damit werde der Kindergarten in Grafenhausen im laufenden Jahr noch zur Kindertagesstätte. "Ich schätze es aber so ein, dass wir hier noch nicht am Ende neuer oder weiterer Angebotsformen angelangt sind und wir uns in nächster Zeit sicher auch mit einer weiteren Krippengruppe beschäftigen müssen."