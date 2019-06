von Wilfried Dieckmann

Bereits im April hat sich der Gemeinderat Grafenhausen mit einem Bauantrag im Mühlenweg befasst. Hier ist von einem Investor ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten geplant. Der Standort ist jedoch nicht ganz unproblematisch, da sich entlang des Grundstücks oberhalb des nicht befahrbaren Unteren Mühlenwegs eine Baumreihe befindet, die Bestandsschutz hat. Zudem sei, wie es hieß, die Zufahrt nicht optimal. Eine Entscheidung wurde vom Gemeinderat im April vertagt. Beschlossen wurde ein Vor-Ort-Termin, an dem nicht nur alle Angrenzer, sondern auch der Kreisbaumeister dabei sein sollten. Nach diesem Termin befürwortete das Gremium in der jungsten Sitzung den Bauantrag mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen.

Kreisbaumeister Hulusi Özdin (links) erläutert Bürgermeister, Gemeinderäten und Angrenzern die rechtliche Situation zum Bauvorhaben. | Bild: Wilfried Dieckmann

Der Gemeinderat hat es sich mit dieser positiven Entscheidung nicht leicht gemacht. Kreisbaumeister Hulusi Özdin erläuterte vor der Ratssitzung bei einem Vor-Ort-Termin Bürgermeister Christian Behringer, Gemeinderäten und Angrenzern die rechtliche Situation zum Bauvorhaben. Hierbei räumte er ein, dass angesichts der schwierigen Zufahrt noch einige Punkte geklärt werden müssten. Hierfür sollen Experten von der Straßenbaubehörde mit ins Boot genommen werden. „Bauplanungsrechtlich spricht einer Genehmigung des Bauantrags nichts entgegen“, betonte der Kreisbaumeister.

Er bestätigte in seinen Ausführungen, dass die vorhandene Baumreihe entlang des Grundstücks in der bestehenden Form erhalten bleiben müsse. Dies werde in der Baugenehmigung verbindlich festgeschrieben. Auf Nachfrage versicherte Hulusi Özdin, dass diese zwingende Vorschrift vom Landratsamt auch überprüft werde. Überprüfen will der Kreisbaumeister auch, ob eine fünf Meter breite Schutzzone zur Hecke eingehalten werden muss. Dies wurde nach Aussage einer Angrenzerin bei ihrem Bau vonseiten der Behörden gefordert und auch eingehalten.

Gemeinderat Clemens Rosa (CDU) stellte die Frage nach Stellplätzen. Vorgesehen ist pro Wohneinheit ein Parkplatz, zuzüglich einem Besucherplatz, erklärte Özdin. „Sechs Wohneinheiten mit jeweils nur einem Parkplatz sind heute nicht mehr zeitgemäß“, sagte Rätin Barbara Bohl (FW) und fügte an, dass es bei dem Bauantrag „um Schaffung von Zweitwohnungen geht, die der Bauherr in der Schweiz nicht realisieren könnte“. Gemeinderätin Marita Bücklers (FW) rief in Erinnerung, dass auf diesem Grundstück bereits vor 20 Jahren ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage geplant war. Dieses Projekt wurde jedoch aufgrund der schwierigen Zufahrt, an der sich bis heute nichts geändert hat, schließlich nicht realisiert. Auch war es der Gemeinderätin wichtig, dass der Untere Mühlenweg, der als Fußgänger- und Radfahrweg ausgewiesen ist, im Rahmen der Baumaßnahmen nicht tangiert wird.

Beanstandung der Kellerdecke

Das Baurechtsamt hat zur Anzahl der Wohnungen und der Gebäudehöhe festgestellt, dass planerisch alle Vorgaben eingehalten werden. Bei der Überschreitung der Höhe des Treppenhauses handelt es sich nach den Worten des Kreisbaumeisters um untergeordnete Bauteile, wonach ihnen baurechtlich nichts entgegen spricht. Beanstandet wurde von der Behörde, dass die Kellerdecke, die nicht mehr als 30 Zentimeter über die Straßenoberkante herausragen darf, in den Plänen genauer dargestellt werden muss. „Der Bezugspunkt für das Maß muss festgelegt sein“, betonte Kreisbaumeister Özdin.