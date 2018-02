Der Forschertag im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen kommt gut an. 27 Kinder waren begeistert beim Thema „Sag mir wie viel Sternlein steh’n“ dabei.

Was macht den Mars so besonders? Fallen Sterne wirklich vom Himmel? Was macht unsere Galaxie aus? Und wie kommen Satelliten und Raketen überhaupt ins All? Diesen und weiteren Fragen gingen 27 Nachwuchsforscher im Rahmen eines Forschertages im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen nach. Der Aktionstag unter dem Titel „Sag mir wie viel Sternlein steh’n“, der planmäßig bereits am 3. Januar hätte stattfinden sollen, musste aufgrund des Sturms Burglind kurzfristig abgesagt werden. Dem Interesse der neugierigen Kinder tat die Verschiebung des Termins jedoch keinen Abbruch.

„Wir nehmen normalerweise nur 20 Kinder, aber wir verteilen natürlich nur ungern Absagen“, erklärt die Initiatorin der Forschertage. Mit großem Interesse und einer großen Portion Spaß betätigten sich die Kinder an den zwölf Stationen, zeichneten verrückte Außerirdische, starteten Luftballonraketen, spürten Sternbilder im Dunkelgang auf und bastelten ihren eigenen Satelliten. Ein umfangreiches Wissen und Interesse der Kinder zeichnete sich bereits zu Beginn des Nachmittags ab. „Sternschnuppen sind gar keine Sterne“, sagte ein Junge zurecht selbstsicher auf die Frage nach den nächtlichen Phänomenen. Sogar die Oberflächentemperatur der Sonne wurde mit 5500 Grad recht exakt von einer kleinen Forscherin benannt.

Umso größer war dann die Verblüffung vieler über das neu Gelernte, wie die Beschaffenheit der Planeten, die Bedeutung der Sternbilder, die immense Geschwindigkeit von Licht und das Zustandekommen einer Sonnenfinsternis. Mit großem Interesse stürzten sich die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren auf die vorhandenen Stationen, die von sechs Mitarbeitern und Helfern betreut wurden. Sie standen den Nachmittag über mit Rat und Tat für die Kinder bereit. Dank der vielen Entdeckungen beim Forschertag war es für die Kinder ein Leichtes, die Rätsel zum abschließenden „Weltraum-Bingo“ zu lösen. Der Hinweis „Nichts ist so schnell wie ich“ führte sofort zu Bingorufen, die sich auf ihr drittes Kästchen „Licht“ bezogen. Nach der Bingospannung und einem bunten und spaßigen Nachmittag erhielten die Kinder wieder eine besondere persönliche Urkunde für ihre Forscherleistung, die sogar den eigenen Raketenstart abbildete.