Das Kellertheater Grafenhausen war erstmals mitsamt der Bühne auf Tour und spielte in Stühlingen. Die Vorstellungen der Kriminalkomödie „Lara’s Plan“ begeistern das Publikum.

Auf eine rundum gelungene und erfolgreiche Theatersaison blickten die Mitglieder des Kellertheaters Grafenhausen bei ihrer Hauptversammlung zurück. Die Kriminalkomödie „Lara’s Plan“, die mehrfach aufgeführt wurde, stieß allseits auf positive Resonanz. Bei den Neuwahlen wurden sämtliche Amtsinhaber wiedergewählt.

Über die zahlreiche Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Kellertheaters Grafenhausen zeigte sich der Vereinsvorsitzende Andreas Simon erfreut und stellte fest, dass die 34. Versammlung des Kellertheaters gleichzeitig die sechste seit seiner Amtsübernahme ist. Die Neuwahlen wurden von Bürgermeister Christian Behringer geleitet. Dabei wurden die bisherigen Amtsinhaber einstimmig für weitere zwei Jahre bestätigt: Vorsitzender Andreas Simon, Stellvertretende Vorsitzende Tanja Isele, Kassiererin Ulrike Hirzle, Schriftführerin Christel Simon sowie die Beisitzer Wilfried Fechtig und Georg Bulla.

Dass die Ausgaben für Bühne, Maske, angemietete Technik und vor allem für die Aufführungsrechte kräftig zu Buche geschlagen hatten und ein kleines Minus verzeichnet werden musste, war dem Kassenbericht von Ulrike Hirzle zu entnehmen. Kassenprüferin Anita Lenz bescheinigte eine ordnungsgemäße Kassenführung, bevor der Vorsitzende die Theatersaison Revue passieren ließ.

Demnach hätten die sechs Aufführungen der Kriminalkomödie „Lara’s Plan“ gezeigt, was man durch professionelle Choreografie und Regieleistung aus einem Bühnenstück machen könne, mit dem auch ein Genrewechsel beim Kellertheater vollzogen worden sei. „Das war eine grandiose Leistung von allen Darstellern“, erteilte Andreas Simon nicht nur allen Akteuren, sondern auch den sonstigen Mitwirkenden hinter den Kulissen ein Lob.

Als Besonderheit gab der Kellertheater-Vorsitzende Andreas Simon bekannt, dass man mit Claudia Gisel, die eingeladen worden war, erstmals die Autorin eines Theaterstücks in einer Aufführung dabei gehabt habe. „Es gab nur Lobeshymnen, nicht nur vom Publikum, sondern auch von einigen Kritikern“, hob der Vereinschef hervor. Er erinnerte auch an die großartige Wiederauferstehung des Bühnenstücks, das einige Zeit später mit nur zwei Proben im Schloss Hohenlupfen in Stühlingen vor 300 Besuchern nochmals perfekt in Szene gesetzt worden sei.

„Ich ziehe vor allen Mitspielern den Hut“, erwies er der gesamten Schauspieltruppe seinen Respekt. „Erstmals war unsere Bühne on tour“, schilderte er, wie die kompletten Kulissen in Grafenhausen aufgeladen und nach Stühlingen gebracht wurden. „In acht Tagen war alles bewältigt“, resümierte der Vorsitzende und bedankte sich mit den Worten: „Ich bin stolz auf euch“ für die enormen Leistungen aller Helfer.