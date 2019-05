von Wilfried Dieckmann

Beim Dorffest kann ohne Wenn und Aber von einer Traditionsveranstaltung im Jahreskreislauf in Grafenhausen gesprochen werden. In diesem Jahr wird das Fest der örtlichen Vereinsgemeinschaft 40 Jahre alt. Grund genug für das Dorffestkomitee, alte Zöpfe abzuschneiden und mit vielen Neuerungen aufzuwarten.

So findet beispielsweise der Fassanstich nicht mehr am Narrenbrunnen, sondern auf einer zentralen Bühne auf dem Dorfplatz statt. Erstmals können Besucher aus den Nachbargemeinden das Fest am Samstagabend mit einem speziellen Shuttle-Bus erreichen.

Mit dem Musikverein Grafenhausen, der Trachtenkapelle Rothaus, dem Sportverein Grafenhausen, dem VfB Mettenberg, der katholischen Frauengemeinschaft, der Feuerwehr, den Landfrauen, der evangelischen Kirchengemeinde, der Narrenzunft Galgenvögel, dem Kirchenchor, der Volkstanzgruppe, dem Gesangverein Liederkranz und dem DRK-Ortsverein beteiligen sich 13 mitwirkende Vereine am 40. Dorffest in Grafenhausen. Die Aktiven der Vereinsgemeinschaft werden den Besuchern in ihren Zelten und Buden auch in diesem Jahr wieder abwechslungsreiche kulinarische Genüsse sowie viel musikalisches Programm bieten.

Weltreise als Motto

Das Jubiläumsdorffest wurde vom Komitee übrigens unter das Motto „Weltreise“ gestellt. Die Gäste dürfen sich deshalb auf thematisch dekorierte Festzelte freuen. Doch damit nicht genug: Es können Bewertungskarten ausgefüllt werden, die an einer Verlosung teilnehmen. Der Gast, dessen Karte gezogen wurde, gewinnt zwei Tagesgutscheine für das Badeparadies in Titisee. Der Verein mit der schönsten Dekoration gewinnt laut Angaben des Dorffestkomitees für die nächste Probe einen ganzen Fleischkäs und einen Gutschein für 30 Liter Bier.

Wie immer fällt mit dem Fassanstich am Samstag, 15. Juni, um 16 Uhr, der offizielle Startschuss. Aber nicht mehr traditionell am Narrenbrunnen, sondern auf einer zentralen Bühne mitten auf dem Rathausplatz. Anschließend verwandelt sich der Ort in eine Showbühne mit verschiedenen Tanzvorführungen des Narrenballetts und Kinderballetts. Wie das Dorffestkomitee weiter informiert, wird gegen 22 Uhr die Gruppe „Grisu Alaman“ aus Erzingen die Dorffestbesucher mit einer 20-minütigen Feuershow unterhalten. Am Sonntag, 16. Juni, beginnt auf dem Festplatz um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst. Um 18 Uhr wird auf der Bühne die Prämierung des Dekorationswettbewerbs veranstaltet.

Am Sonntag ist auch Kreistrachtenfest

An diesem Dorffestsonntag findet in Grafenhausen übrigens auch das Kreistrachtenfest mit einem großen Festumzug statt. Der Umzug, der um 14 Uhr beginnt, wird nicht nur von rund 30 Vereinen mit insgesamt mehr als 700 Teilnehmern, sondern auch von vielen Trachten- und Musikgruppen aus unterschiedlichen Regionen gestaltet.

Das Dorffest Grafenhausen wird am Samstag, 15. Juni, um 16 Uhr mit dem Fassanstich eröffnet. Der Festbetrieb am Sonntag, 16. Juni, beginnt um 10.30 Uhr.