Grafenhausen/Bonndorf vor 1 Stunde

Christian Behringer kandidiert für den Kreistag, aber nicht für die CDU, sondern für die Freien Wähler

Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer will bei der Kommunalwahl wieder in den Kreistag gewählt werden. Aus diesem Grund hat er der CDU abgesagt und kandidiert nun für die Freien Wähler. Warum die Entscheidung so kurzfristig fiel, erfahren Sie hier.