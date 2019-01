von Wilfried Dieckmann

Beim Neujahrsempfang im Vortragssaal des Schwarzwaldhauses der Sinne in Grafenhausen teilte Bürgermeister Christian Behringer mit, dass er bei den Kommunalwahlen im Mai für eine zweite Amtszeit im Kreistag kandidieren wolle: „Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde wie Grafenhausen dem Kreistag angehört“, betonte Behringer. Weiterhin ehrte der Rathauschef gemeinsam mit dem DRK-Ortsvorsitzenden Eberhard Hummel für 75-maliges Blutspenden Werner Metzler mit der Ehrennadel in Gold. Das Interesse der Bevölkerung am diesjährigen Neujahrsempfang war groß, die bereitgestellten Stühle im Vortragssaal des Schwarzwaldhaus’ der Sinne waren schnell belegt. Für die musikalische Umrahmung sorgten Georg Seidler (Klarinette) und Thomas Stiegeler (Klavier). Neben der traditionellen Neujahrsansprache von Bürgermeister Christian Behringer referierte Uwe Baumann von Kosmos Schwarzwald über das spannende und vielseitige Thema Heimat.

Jugendparlament

Ob es in der Schwarzwaldgemeinde ein Jugendparlament geben wird, steht noch in den Sternen. Bürgermeister Christian Behringer hat das Thema „Jugendparlament – mehr Demokratie, mehr Verantwortung“ nach Diskussionen mit Jugendlichen im Rahmen der Wahlveranstaltungen zur Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr in den Fokus gestellt. Um dieses Thema weiter zu entwickeln, hat der Gemeinderat 2000 Euro in den Haushalt eingestellt. Im Rahmen eines Workshops am 20. April mit dem Moderationsleiter Uwe Baumann sollen 14- bis 21-jährige Jugendliche, die von der Gemeindeverwaltung direkt eingeladen werden, darüber entscheiden, für was die zugesagten Finanzmittel verwendet werden sollen.

Wahlen

Am 26. Mai finden neben der Europawahl auch die Kommunalwahlen und die Kreistagswahlen statt. Die Suche nach Kandidaten für die Wahlen des Gemeinderates und der Ortschaftsräte laufen bereits auf Hochtouren. Rathauschef Christian Behringer hält es für unbedingt erforderlich, dass der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde wie Grafenhausen dem Kreistag angehört. „Auch mein Amtsvorgänger, der Ehrenbürger Erich Kiefer, gehörte dem Kreistag an.“ Die Basis der notwendigen Stimmen werde in Grafenhausen gelegt. Allerdings sei es aber angesichts der Ortsgröße nach den Worten von Behringer unerlässlich, dass der Bewerber aus Grafenhausen zusätzliche Stimmen aus anderen Gemeinden erhält. Behringer gehört dem Kreistag seit 2014 an und ist Mitglied im Bau- und Umweltausschuss sowie stellvertretendes Mitglied im Schul- und Tourismusausschuss. Im Zuge seiner Amtszeit im Kreistag wurden nach seinen Angaben unter anderem die Buggenrieder Straße, die Straße von Signau in Richtung Schönenbach sowie die Verbindung zwischen Dresselbach und Faulenfürst saniert. Christian Behringer rief die Bevölkerung auf, am 26. Mai von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen: „Bestimmen Sie die Zukunft der Gemeinde mit“, so der Appell des Rathauschefs.