von Wilfried Dieckmann

Obwohl sich die Kandidatensuche für die Kommunalwahlen der CDU Grafenhausen nicht ganz einfach gestaltete, konnte die Liste nun mit elf Kandidaten gefüllt werden. In den Ortsteilen wäre noch Luft nach oben: In Mettenberg steht eine Kandidatin auf der Liste, für Staufen konnte jedoch kein Interessent gefunden werden. An der Nominierungsversammlung im Café "Müller" nahmen neben CDU-Kreisgeschäftsführerin Claudia Villinger auch zahlreiche Parteimitglieder teil. Die Kommunalwahlen finden am 26. Mai statt.

Christian Jäger, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Grafenhausen, der sich nach 20-jähriger Tätigkeit als Gemeinderat nicht mehr zur Wahl stellt, leitete die Nominierungsversammlung. Wie in vielen anderen Gemeinden sei es nach den Worten Jägers auch in Grafenhausen nicht ganz einfach gewesen, Kandidaten für den Gemeinde- oder Ortschaftsrat zu gewinnen. „Ich kann mich nur der Meinung der Freien Wähler anschließen, dass es im Gemeinderat Grafenhausen keine Parteipolitik gibt“, betonte der CDU-Chef und fügte an, dass es bei Abstimmungen auch keinen Fraktionszwang gebe.

Einstimmige Entscheidungen nach kontroversen Diskussionen

„Jeder Gemeinderat äußert seine Meinung frei und unabhängig, egal zu welcher Partei oder Vereinigung er auch gehört“, so Jägers Feststellung, die er in zwei Jahrzehnten am Ratstisch gewonnen habe. Er rief auch in Erinnerung, dass Entscheidungen nach teils kontroversen Diskussionen dennoch einstimmig getroffen wurden. Dies sei ein deutliches Zeichen dafür, dass nicht nur die Zusammenarbeit im Gremium, sondern auch mit dem Bürgermeister stimmt.

Wie bereits in der Vergangenheit sollen auf der Wahlliste die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet werden. Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung in geheimer Wahl bestätigt. Vor der offiziellen Nominierung stellten Bewerber ihre Beweggründe für eine Kandidatur in Kurzform vor. Linda Baschnagel gehört dem Rat bereits seit fünf Jahren an. Sie möchte auch weiterhin an der Entwicklung der Gemeinde mitwirken und unter anderem ihre Erfahrungen im touristischen Bereich einbringen. Ahmet Bostancioglu, selbstständig mit einem kleinen Computergeschäft in der EDV-Branche, wolle als Gemeinderat mit seinen Erfahrungen an der Entwicklung von Grafenhausen mitwirken. Auch könnte er sich in der deutsch-türkischen Integration einbringen.

Erfahrungen in den Gemeinderat einbringen

Ralf Richard Chastenier lebt seit 15 Jahren im Schwarzwald, davon sieben Jahre in Grafenhausen. Als Postzusteller kennen ihn nicht nur alle Bürger, auch er habe so im Gegenzug Grafenhausen intensiv kennengelernt. Oliver Haberstroh ist seit 17 Jahren bei der Gemeinde tätig und hat für die Technik der Nahwärmeversorgung Verantwortung übernommen. Auch er könnte sich gut vorstellen, seine Erfahrungen in das Gremium einbringen zu können.

Bautechniker Jürgen Hog begründete seine Kandidatur damit, dass er einiges an Erfahrung und Fachwissen in das Gremium einbringen könnte. Braumeister Ralf Krieger hat Grafenhausen in den vergangenen Jahren nicht zuletzt durch seine siebenjährige Tochter intensiv kennengelernt. Er bezeichnete es als sinnvoll, sich im Gemeinderat für eine positive Entwicklung von Grafenhausen einzusetzen. Clemens Rosa gehört dem Gemeinderat bereits seit fünf Jahren an. Er will in einer weiteren Amtszeit an den Diskussionen und konstruktiven Entscheidungen beteiligen.

Auch Burkhard Sauer ist seit fünf Jahren im Gemeinderat tätig. Es sei sehr „fruchtend“ gewesen, selbst bei unterschiedlichen Meinungen. Bürgermeisterstellvertreter Dominik Seidler, seit zehn Jahren im Gemeinderat, möchte viele angefangene Projekte in der nächsten Amtsperiode auch weiterhin positiv begleiten, zu Ende führen und Neues angehen. Melanie Staller gehört seit 2009 dem Ortschaftsrat Mettenberg an. Es sei wichtig, dass auch in Zukunft Gemeinderäte aus den Ortsteilen dem Gremium angehören. Robert Tröndle ist bei der Gemeinde als Forstwirt tätig. Ihm sei es besonders wichtig, dass in dem Gremium auch junge Leute vertreten seien.