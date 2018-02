Grafenhausen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ist beeindruckt von der Rothaus-Brauerei

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) war gemeinsam mit ihrer Staatssekretärin und Lauchringer SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter einen Tag im Südschwarzwald unterwegs. Letztes Ziel der Fahrt war die Badische Staatsbrauerei Rothaus.

Frau Hendricks, Sie haben jetzt die Brauerei hier gesehen. Inwiefern war das für Sie neu?

Natürlich bin ich schon in anderen Brauereien gewesen. Aber bei der Rothausbrauerei ist schon wirklich besonders beeindruckend, wie pionierhaft die unterwegs sind im Bereich Effizienz und damit natürlich auch im Klima- und Ressourcenschutz. Das ist ja der große Vorteil, wenn man jemanden in einem Unternehmen hat, der sich immer Gedanken darüber macht, wie ein Prozess effizienter zu gestalten ist. Dann bedeutet das nämlich, dass man weniger Ressourcen einsetzt, zum Beispiel Wasser, aber selbstverständlich auch weniger Energie. Das hat einen großen Vorteil für unsere Umwelt. Denn das, was man nicht einsetzen muss, belastet ja unsere Umwelt auch nicht. Und die andere Seite der Effizienz ist, es ist dann auch preiswerter.

Wenn Sie sagen, dass die Brauerei in diesen Gesichtspunkten pionierhaft unterwegs ist, heißt das, dass Sie eine Brauerei, die in der Schärfe so auf die Umwelt ausgerichtet ist, noch nicht gesehen haben.

Das ist richtig. Was ich hier jetzt gesehen habe, ist natürlich das Recycling der Glasflaschen. Das kenne ich aus anderen Brauereien auch. Hier hat man eine neue Sortieranlage gebaut, die insbesondere deshalb auch notwendig ist, weil hier überwiegend die kleineren Flaschen abgefüllt werden. Aber hier gibt es schon seit Jahren viele andere gute Beispiele, etwa das Heizen mit Hackschnitzeln aus der Region. Was wir jetzt auch gefördert haben über unser Umwelt-Innovations-Programm, ist das System von Solarthermie mit Wärmetauscher zur Heißwasserbereitung, um die Flaschen zu reinigen.

Dies haben wir gefördert in der Erwartung, dass andere Brauereien oder andere, die Flaschen spülen müssen – das könnten ja auch Safthersteller sein – diesem guten Beispiel folgen.

Das heißt, nun schauen Sie sich an, was der Effekt von Regierungspolitik ist. Nehmen Sie auch wieder etwas mit?

Ja, das ist auf jeden Fall so. Unser Land ist angewiesen auf solche Pioniere, die weiterdenken und die dabei auch ihr eigenes wirtschaftliches Interesse verfolgen. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass Umweltschutz in Unternehmen um des Umweltschutzes Willen gemacht wird. Sondern wir müssen davon ausgehen, dass Umweltschutz und sparsamer Ressourceneinsatz deswegen gemacht wird, weil es auch effizient ist. Das wollen wir weiter befördern.

Also liegen Ökonomie und Ökologie wiederum nah beieinander.

Ja, die gehen Hand in Hand. Jede Effizienzstrategie, egal wo, führt immer dazu, dass man etwas weniger braucht, um ein gleiches Ziel zu erreichen, oder mit gleichem Einsatz ein größeres Ziel zu erreichen. Das heißt, man hat immer auch einen wirtschaftlichen Gewinn dabei.

Fragen: Gudrun Deinzer