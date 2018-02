Grafenhausen Bürger zeigen viel Interesse an Glasfaserhausanschlüssen

Bürger spenden Beifall für das Glasfaserangebot der Gemeinde Grafenhausen. Rötenberg, Rippoldsried und Seewangen werden noch 2018 mit schnellem Internet versorgt.

Die Schwarzwaldgemeinde Grafenhausen ist ganz vorne mit dabei, was den Ausbau mit Glasfaseranschlüssen bis in die einzelnen Wohnungen anbetrifft. Lange hat man hier auf dem Land warten müssen. Nun geht alles ganz schnell, wie die Bürger aus den Ortsteilen Rötenberg, Rippoldsried, Seewangen, Signau und Schaffhauser Säge jetzt bei einer Bürgerversammlung erfahren konnten.

Mit Stefan Bernauer hat man sich einen alten Hasen ins Boot geholt. 48 Jahre lang war er über Post, Telekom, Kabel Deutschland, Kabel BW und schließlich Unity Media für Telekommunikationsunternehmen tätig. Derzeit ist er noch auf Minijob-Basis für Grafenhausen engagiert. Ab Juni wird er Vollzeit für die Gemeinde arbeiten. Auch der eben in der Grafenhausener Verwaltung fertig ausgebildete Florian Jungblut wurde übernommen und wird sich vorerst nur mit diesem Thema befassen. Die Fäden laufen zusammen bei Heiko Hilpert, Rechnungsamtsleiter der Gemeinde. So stellte Bürgermeister Christian Behringer sein Kompetenzteam vor. Von extern kommt noch das Büro Tillig Geomatics dazu, das sich der nötigen Tiefbauarbeiten annimmt.

„Das ist ein sehr lebendiges Projekt“, äußerte Joachim Baumeister vom Bauplanungsbüro vorsichtig. Der Landkreis habe wegen anderer Planungsfinessen im Kreis Waldshut zwei Jahre früher angefangen, in Richtung Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen auszubauen, was den Zeitdruck erheblich erhöht habe. Auf Bürgerfragen wegen möglicher Koordinierung mit Arbeiten, für die die ED-Dienste zuständig sind, etwa für die Verlegung von Kabeln, die derzeit noch über Dachständer geführt werden, mussten alle Macher eine deutliche Absage erteilen.

Dafür fehle schlicht die Zeit. „Die Gemeinde wird alleine in diesem Jahr rund 2,3 Millionen Euro aufwenden für das Glasfasernetz. Das ist ein stolzer Betrag. Wir können natürlich einiges an Zuschüssen gegenrechnen, also bin ich recht zuversichtlich“, sagte Bürgermeister Christian Behringer. Allerdings müssten in diesem Fall die Zuschüsse auch flott innerhalb eines gewissen Zeitraumes abgerechnet werden und könnten nicht, wie in anderen Fällen, in die Zukunft verschoben werden.

Gut gefüllt war der Ratssaal mit Bürgern, die sich für ihre insgesamt 45 Grundstücke, mit teils mehreren Wohneinheiten, für einen Glasfaseranschluss im Haus interessierten. Es sei die beste Technik, die derzeit weltweit für schnelles Internet zu haben ist, war zu hören. Rund 2500 Euro würde die Gemeinde ein solcher Anschluss kosten, machte Behringer deutlich.

Im Aktionszeitraum, der für diese Bürger bis zum 5. April dauert, sind diese Hausanschlüsse allerdings deutlich billiger zu haben. „Auch wenn Sie diesen Anschluss jetzt nicht nutzen wollen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, den Anschluss zu verlegen. Das ist von entscheidender Bedeutung für den Immobilienwert oder, wenn Sie Wohnungen vermieten wollen“, riet Joachim Baumeister vom Büro Tillig Geomatics. Der Telekommunikationsprofi Stefan Bernauer betonte: „Was die Gemeinde hier macht, machen normalerweise Telekommunikationsunternehmen.“ Das ist wohl insgesamt angekommen. Zum Schluss gab es jedenfalls Beifall für die Vorstellung der Gemeinde und für das Angebot, das alles bereits in Vertragsform mitnehmen konnten.