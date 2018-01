Grafenhausen Bilanz aus erster Hand: Bürger von Mettenberg und Buggenried informieren sich

Ortsvorsteher Klaus Metzler und Bürgermeister Christian Behringen stehen Einwohnern Rede und Antwort.

Buggenried/Mettenberg (pma) Dieses Jahr trafen sich die Bürgerinnen und Bürger von Mettenberg und Buggenried im Kreuz in Buggenried, um von Ortsvorsteher Klaus Metzler den Tätigkeitsbericht der Ortsverwaltung für das abgelaufene Jahr zu hören. Der Ortschaftsrat hatte sich vier mal getroffen, um 21 Tagesordnungspunkte zu besprechen. Das Asphaltieren des letzten Teilabschnittes vom Lerchengartenweg stand an und konnte dank der guten Witterung im Herbst mit 17 500 Euro Kosten noch durchgeführt werden. Die gewünschte Teilsanierung des Bittiweges, die 10 000 Euro verschlingen wird, soll in der kommenden Gemeinderatssitzung beraten werden. Ebenso benötigt die Küche in Schulsaal eine neue Dunstabzugshaube bei Kosten von 4000 Euro, was ebenfalls in den kommenden Haushaltsberatungen entschieden wird. Glücklich ist der Ortschaftsrat darüber, dass die Arbeiten für den Breitbandausbau begonnen haben. Die Arbeiten konnten am 14. Dezember vergeben werden. Bei einer Anschlussquote von 90,6 Prozent fiel es der Gemeindeverwaltung nicht schwer, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. Bürgermeister Christian Behringer betonte, dass diese gute Anschlussquote nur dank der großen Mithilfe von Klaus Metzler und seinem Ortschaftsrat möglich war. Für den Breitbandausbau in Mettenberg/Buggenried erhielt die Gemeinde Zuschüsse in Höhe von 349 420 Euro, die Zuschussbescheide für das gesamte Gemeindegebiet sind schon in Höhe von etwa zwei Millionen Euro eingetroffen, berichtete der Bürgermeister. Das gesamte Netz soll bis 2020 fertiggestellt sein.

Die Einwohnerzahlen in Mettenberg/Buggenried haben sich um eine Person auf 230 verringert, in der Gesamtgemeinde sind es mit vier Einwohnern weniger inzwischen 2259 Bürger. Die Übernachtungszahlen im Ortsteil sind bei 2550 konstant geblieben. Die Gesamtgemeinde belegt mit etwa 116 000 Übernachtungen im Landkreis den vierten Platz. Bei sechs Verkäufen von Bauplätzen fiel die Hälfte davon auf Buggenried. Mit dem in Planung stehenden Baugebiet Kälberweide 2 sollen zirka 16 neue Bauplätze entstehen.