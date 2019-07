von Wilfried Dieckmann

Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgt in Grafenhausen nicht nur der Schlüchtsee, sondern auch die Wassertretstelle im Skulpturenpark für Erfrischung. Rechtzeitig zu den heißen Sommertagen konnte das zwölf Meter lange und zwei Meter breite, ellipsenförmige Wassertretbecken nach der erfolgten Generalsanierung für die Parkbesucher zur Nutzung freigegeben werden.

„… uns in Grafenhausen“: Mit diesen Worten lädt die dekorative, farbenfrohe und auffällige Himmelsliege, gefertigt vom Gemeindemitarbeiter Georg Müller, im Skulpturenpark Grafenhausen zum Entspannen ein. Und dies geht nicht nur allein, sondern dank der Konstruktion auch im Doppelpack. Darüber hinaus wirft die Holzkonstruktion noch Schattenflächen, um auch auf der Rasenfläche bei sommerlichen Temperaturen auszuruhen. Die Himmelsliege steht nahe dem Wassertretbecken, das nach gründlicher Sanierung rechtzeitig zu den heißen Tagen fertig wurde.

Die neu aufgestellte Himmelsliege im Doppelpack lädt zum Entspannen ein.

In der Tat: Das Wasserbecken im Skulpturenpark wird sowohl von Einheimischen als auch von Feriengästen gleichermaßen gut frequentiert. Zwischenzeitlich war das zwölf Meter lange und zwei Meter breite, ellipsenförmige Wassertretbecken mit kleiner Insel in der Mitte in die Jahre gekommen. Die Fliesen des 2003 fertiggestellten Bauwerks hatten sich immer wieder gelöst und mussten nachgebessert werden. 2018 hatte der Gemeinderat grünes Licht für eine Generalsanierung gegeben. Die Fliesen wurden von dem Bonndorfer Fachbetrieb Podeswa komplett entfernt und mit neuen Platten belegt. Wie Bürgermeister Christian Behringer in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause informierte, wird das Tretbecken bereits gerne genutzt, obwohl es noch keine Endabnahme der Sanierung gegeben hat. Diese soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Bei schönem Wetter sorgt in Grafenhausen nicht nur der Schlüchtsee, sondern auch die Wassertretstelle im Skulpturenpark für Erfrischung. Beide Einrichtungen werden übrigens nur aus natürlichen Quellen gespeist: Für ständigen Wasserzulauf im Naturschutzgebiet Schlüchtsee sorgt das großräumige Quellgebiet der Schlücht, im ehemaligen Kurpark, der in Skulpturenpark umbenannt wurde, stammt das Wasser aus der Briese-Quelle, die in früheren Jahren ans Trinkwassernetz angeschlossen war. Somit ist sichergestellt, dass die beiden Freizeiteinrichtungen den hygienischen Ansprüchen der modernen Gesellschaft auch Stand halten. Der Reinigungsprozess in einem Natursee regelt sich im natürlichen Kreislauf der Jahreszeiten quasi automatisch, beim Wassertretbecken muss intensiv und regelmäßig nachgeholfen werden. Hier werden nämlich Algen von den Nutzern nicht geschätzt.

„Das Becken muss so sauber wie eine Badewanne sein“, sagte Karl Jäger, der seit Jahren für die Pflege der Freizeiteinrichtung verantwortlich zeichnet. Die regelmäßige Putzaktion ist ein nicht ganz einfaches Unterfangen, es reicht nämlich nicht, nur das Becken zu leeren, um es dann mit einem Wasserschlauch auszuspritzen. Ohne Hochdruckreiniger geht da nichts. Auf chemische Reinigungsmittel wird bei den Putzaktionen allerdings gänzlich verzichtet. Das Wasser aus dem Tretbecken läuft nämlich über einen Ablaufgraben ungefiltert in die Schlücht. Diese Tatsache wiederum hat zur Folge, dass noch richtig von Hand geschrubbt werden muss. Noch ein Wort zur Entlohnung: Von einer richtigen Bezahlung kann hier nicht wirklich gesprochen werden, es handelt sich eher um eine Aufwandsentschädigung. Seinen wirklichen Lohn erhält Karl Jäger von vielen Nutzern der Wassertretanlage, die ihn loben und sich an dem sauberen Becken erfreuen.