Grafenhausen Beim Theaterstück "Fremde Begegnung" der Freudekids leben Kinder Integration vor

Die Freudekids zeigen ihr Theaterstück "Fremde Begegnung" in Grafenhausen. Flüchtlinge erzählen darin ihre wahre Geschichte.

„Fremde Begegnung“ ist ein Theaterstück der Kinder- und Jugendtheatergruppe Freudekids, das auf beeindruckende Weise das Thema Flüchtlingspolitik aufgreift. Davon konnten sich die zahlreichen Zuschauer im Schwarzwaldhaus der Sinne überzeugen. Die Handlung: Eine Schulklasse überlegt, ob sie das Flüchtlingsheim im Dorf besucht, um den syrischen Kindern Spielsachen zu bringen und Kontakte zu knüpfen. Die Klasse ist geteilter Meinung. Die Einen finden die Idee wunderbar und möchten mitmachen, die Anderen wollen mit „diesen komischen Menschen“ nichts zu tun haben.

Einige besonders "coole Typen" spielen den Flüchtlingen sogar böse Streiche und jagen ihnen Angst ein. Gleichzeitig entstehen aber auch Freundschaften zwischen deutschen und syrischen Kindern. Die syrischen Kinder im Stück werden von syrischen Flüchtlingskindern gespielt. Roxach Habasch, 13 Jahre, und Yasar Alkhalaf, sieben Jahre, erzählen im Stück ihre wahre Geschichte – die Geschichte ihrer Flucht. Wie sie unter anderem drei Tage nur gelaufen und gerannt sind, die Grenze mit Stacheldraht überwinden mussten, auf dem großen Meer in einem kleinen, viel zu überladenen Boot fast untergegangen wären und Roxash ohne Eltern flüchten musste, weil das Geld nicht für die ganze Familie gereicht hätte.

Derzeit gehören 20 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren zur Theatergruppe Freudekids. Sie wachsen durch das Theaterspielen über sich selbst hinaus. Seit Kurzem bereichert Franziska Clementi mit ihrem selbst geschriebenen Lied „Self Esteem“ die Gruppe. Die Idee zum Stück „Fremde Begegnung“ hatte die Gründerin der Freudekids, Corinna Vogt, schon gleich nach der Gründung. Ihre Mutter Erika Buhr, die im vergangenen Jahr ihren 85. Geburtstag feierte, schrieb daraufhin das Drehbuch. Regisseurin Corinna Vogt probte seit Anfang 2017 wöchentlich zwei Stunden mit der ganzen Gruppe, zahlreiche Einzelstunden und ein Probewochenende folgten.

Die im Theaterstück am Ende gut gelungene Integration ist bei den Freudekids äußerst wichtig. In der Gruppe spielen einige Kinder mit Migrationshintergrund – man merkt keinen Unterschied mehr zwischen ihnen und den Kindern, die in Deutschland geboren wurden. Nach dem Motto „Jeder kann von jedem lernen“ singen die Kinder in „Fremde Begegnung“ alle gemeinsam deutsch, englisch und arabisch. „Tänze und Lieder überbrücken alle Grenzen“, ist sich Regisseurin Corinna Vogt sicher. Sie fügt hinzu: „Wir sind alle gleich.“ Auch Bürgermeister Christian Behringer zeigte sich äußerst beeindruckt von der Leistung der Kinder und Jugendlichen, denen ein starkes Gemeinschaftsgefühl anzumerken ist. „Die Akteure auf der Bühne sind immer in Bewegung – sie sind richtige Profis geworden.“

Weitere Aufführungen