von Wilfried Dieckmann

Als stolzen Betrag bezeichnete Bürgermeister Christian Behringer den Erlös der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“, die Mitte Januar in Balzhausen mit der Abschlussveranstaltung „Licht aus“ zu Ende gegangen war. Bei einer Feierstunde im Schwarzwaldhaus der Sinne wurde der Spendenbetrag in Höhe von 8166,86 Euro an Geschäftsführer Stephan Maier von der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe – für krebskranke Kinder mit ihren Familien und für junge Leute übergeben.

In der Advents- und Winterzeit hatte sich Grafenhausen zum zweiten Mal als „Dorf der 1000 Sterne“ präsentiert. Wie Christian Behringer in Erinnerung rief, wurde das Spektakel auf dem Rathausplatz mit dem Verkauf von farbig lackierten Sternen und der Aktion „Größter Menschenstern“ eröffnet. Der Kur- und Gewerbeverein bot Glühwein, Kinderpunsch, heiße Würste und Christbäume aus dem Gemeindewald an. Dabei wurde ein Erlös in Höhe von 1166,49 Euro verbucht.

Das ganze Dorf macht mit

Wie bereits beim ersten Mal habe sich auch bei der zweiten Auflage gezeigt, dass quasi das gesamte Dorf in irgendeiner Weise daran teilnehmen wollte. Nicht nur in den Werkstätten und Garagen von Familien, sondern auch im Gemeindebauhof wurden Sterne aus Holzscheiben ausgesägt. Die farbigen Exemplare in verschiedenen Größen wurden im ganzen Ort aufgestellt. Als besonders erfreulich bezeichnete der Bürgermeister die Tatsache, dass sich auch die Dorfjugend mit einem Christbaumverkauf beteiligte, der 221,60 Euro in die Spendenkasse spülte.

Mitgewirkt hatten auch der Kindergarten, die Schule, die beiden Lebensmittelmärkte Fechtig und Stork, die Holzschnitzerei Stiegeler, das Café "Müller", das Café "Wunderfitz" und die Tannenmühle. Bei diesen Aktionen flossen nahezu 700 Euro in die Spendenkasse. Spendengelder kamen auch vom Verein Black Forest Culture (450 Euro), vom Gesangverein Liederkranz (560,80 Euro) und von den Landfrauen (500 Euro). An Maritas Sternenbar wurden 401 Euro, im Schwarzwaldhaus der Sinne 219,66 Euro gespendet.

Auch 2019 leuchten die 1000 Sterne wieder

Genannt sei auch die Touristinformation, die mit der Aktion „Licht aus“ und dem „Sternschnuppern“ 332,77 Euro in der Spendenkasse hatte. Als satter Brocken mit 3636 Euro kann der Erlös aus dem Verkauf von Sternen bezeichnet werden. Christian Behringer dankte nicht nur allen Beteiligten, sondern auch Anita Müller-Berthold, die für die Gesamtorganisation verantwortlich zeichnete. Auch zur nächsten Adventszeit soll erneut die Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ mit neuen Ideen veranstaltet werden.

Großes Lob für Grafenhausen

„Als Außenstehender muss ich als erstes festhalten: Grafenhausen ist ein ganz toller Ort, in dem Alt und Jung, Geschäftswelt, Vereine und Tourismus dazu beigetragen haben, dass ein richtig großer Betrag zusammengekommen ist“, betonte Geschäftsführer Stephan Maier von der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Es sei nicht selbstverständlich, dass so viele Gruppierungen für einen wohltätigen Zweck zusammenarbeiten. „Für die stolze Summe möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken“, sagte Stephan Maier.