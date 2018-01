Grafenhausen Behringer kandidiert wieder

150 Gäste beim Neujahrsempfang der Gemeinde. Bürgermeister Christian Behringer gab eine weitere Kandidatur bekannt.

Bis ganz zum Schluss, mit Blick auf das eben angebrochene Wahljahr, hatte sich Bürgermeister Christian Behringer beim Neujahrsempfang der Gemeinde die Botschaft aufgespart: "Ich werde mich erneut um das Amt des Bürgermeisters bewerben." Dafür gab es prompt lange anhaltendenden Applaus. Dieser war umso bemerkenswerter, als zuvor Gemeinderat und Mitarbeiter informiert worden waren, der Grafenhausener Buschfunk also längst die Kunde von Behringers Kandidatur in jedes Haus gespült haben dürfte.

Die Gründe für das Wohlwollen konnte zuvor der Bürgermeister selbst darlegen. In musikalisch, feierlich umrahmter Atmosphäre versteht sich, wofür Thomas Stiegeler am Klavier und Georg Seidler an der Klarinette Sorge trugen. Bei insgesamt 2260 Einwohnern der Gemeinde mit allen Ortsteilen, würde Grafenhausen immerhin 1106 Arbeitsplätze vorhalten (Stand Ende 2016), rechnete Behringer vor. Diese Arbeitsplätze, selbstverständlich auch von Einpendlern in Anspruch genommen, sollten erhalten bleiben, neue geschaffen werden. Investitionen gälten daher nicht nur der Glasfaserversorgung, sondern auch einer Ausweitung des Gewerbegebietes um 7,7 Hektar.

Bildung der Bürger als Basis für Zukunftsfähigkeit stellte Behringer in den Fokus und machte am örtlichen Kindergarten die gemeindlichen Bemühungen darum deutlich. 220.000 Euro seien in den vergangenen vier Jahren in den Ausbau der dortigen Betreuungsmöglichkeiten investiert worden. Und es würden 89 Prozent der laufenden Kosten von der politischen Gemeinde gedeckt, obschon es sich um einen katholischen Kindergarten handelt. Im Jahr 2017 waren das 500.000 Euro.

Dass Behringer "sein" Grafenhausen im Gesamtgefüge der politischen Landschaften im Blick hat, zeigte er mit einem Schwenk Richtung Bundestagswahl. Mit der AfD sei eine Partei "aus der immer wieder völkische und fremdenfeindliche oder das NS-Unrechtsregime verharmlosende Töne zu hören sind", drittstärkster Kraft geworden. Ein Zeichen der Unzufriedenheit sei dieser Wahlausgang gewesen, der zu neuen Antworten und Lösungen mahne. Kriege und Terror habe die Welt ins neue Jahr geschleppt. An der Spitze mancher Länder stünden ausgemachte Egomanen und Autokraten. Impulsivität und politische Unerfahrenheit eines Donald Trump hätten sich als starker Unsicherheitsfaktor erwiesen.

Vor solchen Hintergründen sei wieder deutlich geworden, wie glücklich man sich schätzen könne in einer rechtsstaatlichen Demokratie zu leben. "Das ist ein hohes Gut, das es stets zu wahren und zu verteidigen gilt", so Christian Behringer, der damit die Bürgern vor Ort, die sich in die Gemeinschaft einbringen, direkt ansprach. Orstsseniorenrat, Flüchtlingskreis, Nachbarschaftshilfe, Freiwillige Feuerwehr, Vereine, oder wie jüngst die Bürger aus verschiedenen Ecken, die mit der Idee Grafenhausen zum Dorf der 1000 Sterne zu machen, nannte der Schultes. "Was Sie auch tun, Sie machen Grafenhausen lebenswerter und stärken den Zusammenhalt."

In seiner gleichermaßen fundierten, wie humorigen Rede, bot Hansjörg Küster, Professor an der Universität in Hannover und im Zweitwohnsitz Grafenhausener Bürger, den rund 150 Gästen die Vogelperspektive – sowohl in historischer, als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Einerseits sei schon vor 800 Jahren Rudolf von Habsburg, geboren am 1. Mai 1218, der spätere Römisch-Deutsche König, auf der Hochstraße ständig an Grafenhausen vorbei gependelt. So habe dieser wichtige Knotenpunkt Grafenhausen 1285 sogar Stadtrechte bekommen. Andererseits sang Küster das hohe Lied auf die Lebensqualität im ländlichen Raum, die sich, bis auf wenige Ausnahmen, kaum von der städtischen unterscheide. Wichtig für das Heimatgefühl, das man auch für mehrere Orte haben könne, sei die Wahrnehmung dessen was einen Ort einzigartig mache, ohne jegliche Arroganz anderen gegenüber.