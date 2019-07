Mit einem Festgottesdienst, einer Prozession und der Seg-nung der Kapelle wurde die „Grotte“ auf dem Friedhof nach grundlegender Sanierung der Öffentlichkeit übergeben. Finanziert wurde die komplette Maßnahme von Marlene Rühle, Trägerin der Ehrenmedaille der Gemeinde Grafenhausen. „Es ist etwas Beeindruckendes entstanden – die Gemeinde ist zu großem Dank verpflichtet“, hob Bürgermeister Christian Behringer hervor. „Unsere ‚Grotte‚ kann nun als historisches Gesamtkunstwerk bezeichnet werden“, betonte Architekt Ralf Kaiser im Rahmen der Feierstunde.

Kosten der Sanierung

Dank der großzügigen Spende konnte der renovierungsbedürftigen Kapelle auf dem Friedhof in Grafenhausen neuer Glanz eingehaucht werden. Ursprünglich war Marlene Rühle, die Trägerin der Wirtschaftsmedaille Baden-Württemberg und der Ehrenmedaille der Gemeinde Grafenhausen ist, von einem Kostenrahmen in Höhe von rund 150 000 Euro ausgegangen. Bei der Vorstellung des Projektes 2018 teilte sie aber bereits mit, dass auch mögliche Mehrkosten übernommen werden. „Aufgrund von zahlreichen Maßnahmen, die im Vorfeld nicht geplant werden konnten, sind auch die Kosten gestiegen“, sagte Marlene Rühle. Auch wenn eine Endabrechnung noch aussteht, ist sich die Spenderin aber sicher: „Hier ist dank vieler Beteiligten ein Gesamtkunstwerk entstanden, in dem jeder Euro gut angelegt ist“, betonte Marlene Rühle. Nach ihren Worten könne davon ausgegangen werden, dass der Endbetrag zwischen 250 000 und 300 000 Euro liegen wird.