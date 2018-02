Grafenhausen Ausbau des Glasfasernetzes als größte Investition

Der Gemeinderat Grafenhausen beschließt den Haushalt für 2018. Größte Investition ist mit 2,4 Millionen Euro der Ausbau des Glasfasernetzes für ein schnelles Internet.

Grafenhausen (gud) Der Haushalt 2018 wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen. Nach ausgiebigen öffentlichen Vorberatungen (wir berichteten) hat sich an den Parametern nicht mehr viel geändert. Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1,4 Millionen Euro und liegt damit um rund 250 0000 Euro über dem des Vorjahres. Aus dem Verwaltungshaushalt werden als erwirtschaftetes Plus 40 000 Euro zugeführt. Eine Rücklagenentnahme in Höhe von knapp 885 000 Euro wird notwendig. Läuft alles nach Plan, beträgt der Schuldenstand am Jahresende rund 35 000 Euro, die Rücklage gut 626 000 Euro.

Um die Grafenhausener Gemeindefinanzen allerdings im Gesamten zu erfassen, ist ein Blick auf die Eigenbetriebe notwendig. In einem werden die Investitionen und Einnahmen zum Komplex Glasfasernetzausbau geführt. Unter dem Dach des Anderen werden Wasserversorgung und Nahwärme organisiert. Die Wirtschaftspläne für beide Eigenbetriebe wurden bereits verabschiedet.

Alleine im laufenden Jahr sollen knapp 2,4 Millionen Euro investiert werden in den Ausbau der Gemeinde mit einem Glasfasernetz für schnelles Internet. Eine externe Kreditaufnahme von 1,55 Millionen Euro wird dafür notwendig sein. Die Gemeinde erwartet auf der anderen Seite im laufenden Jahr Zuschüsse in Höhe von 872 000 Euro für den Glasfasernetzausbau. Der Schuldenstand bezogen auf Kredite von Extern (Banken) für diesen gemeindlichen Eigenbetrieb wird sich zum Jahresende auf rund 1,63 Millionen Euro.

Im Bereich der Wasserversorgung rechnet man im Eigenbetrieb mit Erträgen von 271 000 Euro, entstehend vor allem aus den Benutzungsgebühren. Verwaltungskosten in Höhe von 163 000 Euro werden veranschlagt. Bereinigt um Abschreibungen wird das Ergebnis 11 000 Euro betragen bei einem Kassenstand zum Jahresende von 24 600 Euro. Weitere Kreditaufnahme dafür ist nicht geplant.

Die Nahwärmeversorgung erwirtschaftet Erträge in Höhe von 561 400 Euro, vor allem durch Gebühren. Die Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit betragen 381 400 Euro, dazu gehören Pellet-Kauf und Löhne. Allerdings sind auch Investitionen in Höhe von 332 400 Euro geplant. Eine Neukreditaufnahme in Höhe von 285 000 Euro bei Kreditinstituten wird notwendig sein. Der Schuldenstand bei Kreditinstituten für diese Versorgungsbetriebe (Wasserversorgung, Nahwärme) beträgt zum Jahresende 2,13 Millionen Euro. Insgesamt lastet auf den Versorgungsbetrieben also eine externe Kreditsumme von rund 3,7 Millionen Euro. Diese Summe würde, wären diese immensen Investitionen der vergangenen und der folgenden Jahre vor allem für Nahwärme und Glasfaserausbau nicht in Versorgungsbetrieben geführt, zum gemeindlichen Schuldenstand hinzugezählt werden.

„Das sind natürlich stolze Beträge. Die Verbindlichkeiten, die man da eingegangen ist und eingehen wird, sind aber für die Infrastruktur der Gemeinde und jeden einzelen Einwohner unglaublich wichtig“, so Bürgermeister Christian Behringer auf Nachfrage dieser Zeitung. Durch die Bildung der Eigenbetriebe sei sehr transparent für welchen Bereich welche Verbindlichkeiten entstünden. „Aber eines ist klar, das sind alles Investitionen, die sich sowohl monetär, als auch in der Lebensqualität in Zukunft auszahlen werden“, so Behringer.