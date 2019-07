von Dorothée Kuhlmann

Am Wochenende war bei den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Wehr Grafenhausen wirklich für jeden etwas dabei. Und so war gute Laune dann selbstredend Programm.

Das mit Hilfe von Strohballen und einer Plastikplane aufgebaute Planschbecken fand bei den warmen Temperaturen natürlich bei den kleineren aber auch größeren Besuchern viel Anklang. Für die Firmenolympiade und das Gauditurnier hatten sich die Grafenhausener Feuerwehrmitglieder einiges einfallen lassen. Michael Lüber behielt als Organisator der Spiele den Überblick. Da sah einiges auf den ersten Blick so einfach aus. Beim Pömpel-Dart musste der Wurfabstand verkürzt werden. Sonst hätte es keine Ausscheidung in der Firmenolympiade gegeben.

Abteilungskommandant Heiner Heer hatte die Organisation des Jubiläums fest im Griff. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Verdutzt-amüsierte Blicke gab es beim Bürowettbewerb: Blatt lochen, Ordner öffnen, Blatt einlegen, Ordner schließen, nächstes Blatt. Und ordentlich sollte das Ganze auch noch sein. Beim Finale der Firmenolympiade musste dann ein Baumstamm gesägt werden. Es war aber nicht die Kraft entscheidend, sondern Augenmaß. Möglichst fünf Kilogramm schwer sollte das gesägte Holzstück nämlich sein. Die jungen Mitarbeiter von Auto Tröndle konnten sich den Sieg sichern.

Zum Gauditurnier waren acht Feuerwehrmannschaften angetreten. Natürlich hatte alles irgendwie mit der Arbeit der Feuerwehr zu tun. Schlauchkegeln, Schlauchflechten, Wassertransport, Zielspritzen, Stiefelwerfen oder Sandsackwerfen. Unter viel fröhlichem Hallo, Anfeuerungen und Beifall kämpften die Mannschaften um die Punkte. Schlussendlich konnte die Mannschaft der Feuerwehr Lauchringen den Gesamtsieg des Gauditurniers erringen.

Festumzug

Beim Festumzug gab es strahlenden Sonnenschein und noch mehr strahlende Gesichter. Insgesamt 21 Gruppen waren zum Festumzug in Grafenhausen gekommen. Von uniformierten Feuerwehrgruppen mit ihren prächtigen Standarten, über Musikkapellen bis zu historischen Feuerwehrgefährten und -geräten bot sich den Zuschauern ein prächtiges Bild. Sogar ein Pferdegespann und ein Feuermelder im Schlafrock und mit Motorradkollegen waren mit von der Partie.

Schau und trau‘ Dich

Am Sonntag gab es bei Vorführungen unter dem Motto „Schau und trau‘ Dich“ auch die Gelegenheit zum Mitmachen für die Besucher. Neben einigen alten Einsatzfahrzeugen waren modernen Feuerwehreinsatzwagen zu sehen. Die haben, was die Ausrüstung angeht, natürlich fast gar nichts mehr mit den Löschfahrzeugen vergangener Tage zu tun.

Bei dem umfangreichen und verschiedensten Equipment, das für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete der heutigen Feuerwehr notwendig ist, belaufen sich die Kosten für ein sogenanntes Rüstfahrzeug schon mal auf 500 000 Euro. Von diesen gibt es drei im gesamten Landkreis. Eins davon steht in St. Blasien und ist für den nördlichen Bereich des Landkreises zuständig.

Kommunalpolitiker im Einsatz

Richtig spannend wurde es dann bei den simulierten Einsätzen. In einem völlig verrauchten Schulzimmer galt es, zwei Kinder zu finden und zu retten. Mit von der Partie in der Rolle des Gruppenführers waren Bürgermeister Christian Behringer und als Einsatzkräfte die Gemeinderäte Barbara Bohl und Dominik Seidler.

Ein aktiver Rettungseinsatz ist doch gewaltig anstrengend: Die Gemeinderäte Dominik Seidler (rechts) und Barbara Bohl (Mitte) sind völlig außer Atem. | Bild: Dorothée Kuhlmann

„Das war schon beeindruckend, einmal wirklich hautnah zu erleben, wie das bei einem Einsatz zugeht“, so der einhellige Tenor von Rathauschef und Ratsmitgliedern. „In dem verqualmten Raum sieht man wirklich nichts mehr und würde ohne Wärmebildkamera die Personen viel schwerer finden“, so der Kommentar von Dominik Seidler, der in die Kluft eines Atemschutzträgers geschlüpft war.

Die Personenrettung aus einem Fahrzeug unter Einsatz von Brechstangen, Hydraulikspreizern und -scheren begeisterte. Sie durften auch weiterhin selber Hand anlegen, sodass am Ende des Nachmittages ein fast handlich zerlegtes Schrottauto dastand.

Auch am Infomobil eines Versicherungsunternehmens gab es aufschlussreiche Demonstrationen aus dem Bereich eines Privathaushalts: Die explodierende Sprühdose und der beinahe schon klassische Fettbrand, der ja nicht mit Wasser gelöscht werden darf. Bei so viel Action und Information braucht es auch Stärkung für die Besucher. Hungern und dürsten musste natürlich niemand beim Jubiläumsfest.