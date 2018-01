Bonndorf Aktive des Musikvereins Grafenhausen zahlen jetzt Beitrag

Die Mitglieder des Musikvereins Grafenhausen stimmen für Satzungsänderung. Versammlung einigt sich auf 50 Euro jährlich pro aktivem Mitglied über 18 Jahre. Die unter 18-Jährigen werden 30 Euro zahlen müssen. Gloria Gänswein bleibt weiterhin Vorsitzende.

Grafenhausen (pma) Ein reges Jahr liegt hinter den Aktiven vom Musikverein Grafenhausen, was bei den diversen Berichten in der Hauptversammlung deutlich wurde. Vorsitzende Gloria Gänswein konnte einen Großteil der 74 aktiven Musikern willkommen heißen. Bei den Teilneuwahlen kam nur Florian Lutz als neuer Beisitzer für den ausgeschiedenen Benjamin Seidler dazu. Vorsitzende bleibt die nächsten zwei Jahre Gloria Gänswein, Kassiererin Patricia Weißenberger, Schriftführerin Andrea Buntru und Beisitzer Dieter Lenz.

Die Kassiererin konnte zwar über gute Einnahmen berichten, musste aber auch viele große Ausgabeposten verbuchen wie zwei neue Tenorhörner für über 9000 Euro, Ausgaben für Trachten in Höhe von 3597 Euro sowie Instrumentenreparaturen (2015 Euro) und den Ausflug zum Münchner Oktoberfest mit letztendlich knapp 4800 Euro Kosten. Da scheint es nicht verwunderlich, dass in Zukunft auch die Aktiven des Vereins Mitgliedsbeiträge zahlen sollen. Es musste an diesem Abend über eine entsprechende Satzungsänderung abgestimmt werden, wo es in Zukunft heißt: "... können Mitgliedsbeiträge eines aktiven Mitglieds eingezogen werden." Man einigte sich auf 50 Euro jährlich pro aktivem Mitglied über 18 Jahre. Die unter 18-Jährigen werden 30 Euro zahlen müssen.

Schriftführerin Viola Blatter gab einen umfassenden Überblick über das abgelaufene Jahr. So war die Fasnetzeit wieder eine intensive Zeit, in der der Musikverein an zwei Narrentreffen teilnahm, den Kappenabend mitgestaltete, diverse örtliche Umzüge begleitete und bei der Fasnetverbrennung fastnächtlich auftrat. Anstelle eines Blasmusikabends fand am 1.April ein Frühlingsfest statt, das sehr gut ankam. Bei diversen kirchlichen Anlässen, dem Kirchenkonzert mit dem Kirchenchor und beim Pfarrfest spielte der Musikverein ebenfalls auf. Weitere Termine waren das Waldfest in Rothaus, das Sommerfest in Trichtigen, "Summer of Love", der Volkstrauertag und das Kurkonzert im Kasslet. Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme am Trachten- und Schützenvereins-Umzug am Oktoberfest in München, was laut Dirigent Georg Seidler ein tolles aber auch anstrengendes Erlebnis gewesen sei. Immerhin mussten die Aktiven eine sieben Kilometer lange Strecke musizierend bewältigen.

Nach der Teilnahme am Weihnachtsmarkt und bei der Familienchristmette am Heiligen Abend stand Ende Dezember das Jahreskonzert unter dem Motto "Deutschlandbilder" an. Mit Unterstützung der Bläserjugend zu Beginn des Konzertes konnte der Dirigent mit seinem musikalischen Programm zeigen, was in der Musikkapelle steckt.

Dirigent Georg Seidler bedankte sich für das Engagement im musikalischen Bereich, es sei immer eine gute Besetzung gewesen. Bei den Probenbesuchen gab es einen, der besser war als der Dirigent selbst. Heiner Seidler übertraf ihn mit 98,4 Prozent (eine fehlende Probe), er selbst sowie Gloria Gänswein fehlten zwei Mal (96,9 Prozent) und Robert Seidler und Karola Bächle belegten den dritten Platz mit 95,3 Prozent. Der Dirigent betonte, dass er stolz darauf sei, dass Tobias Kunzelmann einen erfolgreichen Dirigentenkurs absolviert habe. Er lobte auch das besondere Engagement der treuen auswärtigen Musiker. Bürgermeister Christian Behringer bedankte sich beim Musikverein für dessen vielfältiges Engagement im Dorf und bemerkte, dass es ein guter Verein sein müsse, wenn der Dirigent lobt. Ein älteres Mitglied beklagte die immer geringer werdenden Altpapierspenden der Bürger. Zwei Mal gäbe es Bring- und zwei Mal Holsammlungen, bei denen das Ergebnis immer geringer würde, obwohl diese Einnahmen für den Verein sehr wichtig seien. Einen Lichtblick gab die Vorsitzenden den Anwesenden noch mit auf den Weg. Beim Narrentreffen einige Tage zuvor konnte nämlich mit 22 000 Euro ein toller Umsatz gemacht werden.