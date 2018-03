Bonndorf Ära geht zu Ende: Kfd-Frauengemeinschaft Grafenhausen wählt nach 42 Jahren neue Vorstandsspitze

Nach 42 Jahren an der Spitze der Kfd gibt Vorsitzende Elsbeth Schlatter ihr Vorstandsamt ab. Zu Nachfolgern und als neues Vorstandsteam werden die beiden Vorsprecherinnen Elvira Booz und Gaby Willmann gewählt.

Beim Katholischen Frauenverein Grafenhausen geht eine Ära zu Ende: Nach 42 Jahren an der Spitze der Kfd gab Vorsitzende Elsbeth Schlatter ihr Vorstandsamt ab. Zu Nachfolgern und als neues Vorstandsteam wurden im Rahmen der Generalversammlung die beiden Vorsprecherinnen Elvira Booz und Gaby Willmann gewählt. Nach so langer Amtszeit, in der sie den katholischen Frauenverein Grafenhausen maßgeblich mitgeprägt hat, stand bei der Hauptversammlung der kfd verständlicherweise die Verabschiedung von Elsbeth Schlatter im Mittelpunkt. Eigens deswegen, und übrigens zum allerersten Mal, war Bürgermeister Christian Behringer zur Versammlung eingeladen worden, vertraten doch die übrigen Vorstandsmitglieder die Meinung, dass der Rathauschef ruhig auch mal anwesend sein dürfe, wenn die Vorsitzende nach 42-jähriger Tätigkeit ihr Amt abgibt. Denn, so wurde weiter argumentiert, schließlich habe Elsbeth Schlatter nicht nur für die Kirchengemeinde Gutes getan, sondern für das ganze Dorf. "Und so ist es doch auch gut, wenn Herr Behringer mal hört, was wir Frauen das ganze Jahr so treiben und schaffen", ergänzte Noch-Schriftführerin Elvira Booz.

Elsbeth Schlatter und Andrea Jäger, die nach mehr als zwölfjähriger Vorstandstätigkeit ihr Amt als Kassiererin ebenfalls niederlegte, wurden mit stehenden Ovationen regelrecht gefeiert. Die Ehrungen namens der Erzdiözese Freiburgüber nahm als Präses Pfarrer Thomas Schwarz, der Elsbeth Schlatter für ihre 42-jährige Tätigkeit im Dienste der kfd und Andrea Jäger für ihr über zwölfjähriges Engagement jeweils mit einer Urkunde auszeichnete. Er dankte zudem allen Frauen, auch denen ohne Urkunde, für ihr großes Engagement namens der Pfarrgemeinde St. Fides. Mit zahlreichen Worten des Dankes lobten die Kfd-Vorstandsmitglieder das langjährige Engagement ihrer scheidenden Vorsitzenden und erinnerten daran, dass diese sogar von vier Pfarrern auf ihrem Weg begleitet wurde.

Elsbeth Schlatter schilderte, dass sie zu Beginn ihrer Amtszeit 28 Jahre alt und Pfarrer Alfred Maier Präses war. Während Andrea Jäger zum Abschied mit einem Engel beschenkt wurde, bekam Elsbeth Schlatter ein von Simon Stiegeler geschnitztes Bild mit dem eingravierten Spruch: "Kein Weg ist lang mit Freunden an der Seite", sowie den Gutschein für einen noch zu pflanzenden Baum überreicht. Die Vorstandsmitglieder hielten für sie noch eine weitere, ganz besondere Überraschung parat. In Anerkennung ihrer 42-jährigen Tätigkeit an der Vereinsspitze wurde Elsbeth Schlatter zum Ehrenmitglied der Kfd Grafenhausen ernannt.

Die Neuwahlen beinhalteten mehrfaches Stühlerücken und wurden von Bürgermeister Christian Behringer geleitet. Als neues Vorstandsteam wurden die Vorspecherinnen Elvira Booz und Gaby Willmann an die Spitze gewählt. Zur neuen Kassiererin wurde Ulrike Bienek und zur neuen Schriftführerin Christel Maier gewählt. Während die bisherigen Beisitzerinnen Beate Giesa, Susanne Güntert, Marianne Imbusch, Isabella Jäger und Ulrike Müller in ihren Ämtern bestätigt wurden, machten mit Waltraud Schlatter und Stefanie Stolz zwei neue kfd-Mitglieder die Beisitzerinnenriege komplett. Zu Kassenprüferinnen wurden die bisherigen Amtsinhaberinnen Christl Frank und Luzia Stocker bestimmt.