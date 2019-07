Grafenhausen – Anlass zur Freude bietet das Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Grafenhausen am kommenden Wochenende. Vom 5. bis zum 7. Juli wartet in und bei der Schwarzwaldhalle ein großes Festprogramm. 365 Tage im Jahr sind sie für ihre Gemeinde da – bei Tag und bei Nacht. Und das nun schon seit stolzen 150 Jahren.

Denn nach einem Aufruf der Gemeinde Grafenhausen fanden sich 1869 rund 70 Bürger ein, die mit ihrer Unterschrift bescheinigten, dass sie bereit sind, einer Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Diese wurde gleich darauf gegründet, Friedrich Häfele wurde hierbei zum ersten Kommandanten Grafenhausens gewählt. Die Proben fanden anfangs direkt nach dem Sonntagsgottesdienst statt, zur Verfügung stand zunächst eine kleine aber feine Feuerspritze von Johann Rappenegger aus Hüfingen.

Seit dieser Zeit hat sich einiges bei der Feuerwehr getan. Aus einer dürftigen Ausstattung mit Tragkraftspritzenanhängern und überfüllten VW-Bussen wurde eine moderne, den heutigen vielfältigen Anforderungen entsprechende Wehr, die nun ihre Gründung feiern will, gemeinsam mit allen Besuchern. Dazu lädt die Feuerwehr Grafenhausen vom 5. bis zum 7. Juli in die Schwarzwaldhalle ein. In der Halle sowie auf dem Außengelände wartet jeden Tag bunte Unterhaltung für Jung und Alt, Groß und Klein.

Jeden Tag volles Programm

Los geht es am Freitag, 5. Juli, um 15 Uhr mit einem Kinder- und Seniorennachmittag. Die Seniorenblaskapelle Hochschwarzwald sorgt dann ab 15.30 Uhr für den musikalischen Rahmen, für die Kleinen gibt es draußen allerhand zu entdecken. Ab 16 Uhr sind schließlich Handwerker und Beamte gefragt, wenn die Firmenolympiade mit spaßigen Aktionen wie Schlauchkegel und vielem mehr startet. Mitmachen können alle, vor Ort kann man sich anmelden. Am Abend können sich alle mit knusprigen Güggeln vom selbst gebauten Grill stärken, die an jedem Abend des Festwochenendes frisch gegrillt werden. In der Halle und im Terrassenzelt wartet ein weiteres Speisenangebot sowie an allen Tagen ein Kuchenbuffet.

Am Freitagabend kann kräftig nach badischer Manier gefeiert werden. „Musik volles Rohr“ gibt es ab 19 Uhr mit Brasslufthamma und Volxsmusik4. Für die durstigen Kehlen gibt es Bargetränke im Zelt neben der Halle.

Der Kreisfeuerwehrtag am Samstag bietet neben informativen Vorträgen auch Spiel und Spaß für die Besucherwehren. Beginn ist um 8.30 Uhr, das Gauditurnier beginnt um 14.30 Uhr. Ab 11 Uhr treffen sich historische Feuerwehrfahrzeuge in Grafenhausen zu einem Stelldichein und einer anschließenden Ausfahrt. Beim Festumzug ist die bunte Bandbreite der Region zu sehen, teilweise mit historischen Mitbringseln. Der Umzug startet um 19 Uhr, im Anschluss sorgen die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag und die Trachtenkapelle Rothaus für Stimmung in der Halle. Mit dem ökumenischen Festgottesdienst startet die Feuerwehr um 10 Uhr in den Sonntag. Ab 11 Uhr ist das BGV-Brandschutzmobil vor Ort und vielerlei Fahrzeuge stehen zur Besichtigung bereit. Die Trachtenkapellen Birkendorf und Brenden übernehmen die musikalische Unterhaltung an diesem Tag. Um 14 Uhr darf jeder einmal ran, denn bei der Aktion „Schau und trau dich“ gibt es nicht nur viel zu sehen, sondern auch zum selbst Ausprobieren. An allen Tagen ist der Eintritt frei. Im Schwarzwaldhaus der Sinne ist außerdem bis zum 14. Juli die Ausstellung „150 Jahre Feuer + Flamme“ zu sehen.

Weitere Infos im Internet unter:

http://www.feuerwehr-grafenhausen.de