Die Flurneuordnung Görwihl-Strittmatt (Wald) kommt in die nächste Phase. Am Dienstag übergab Staatssekretärin Sabine Kurtz (Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz) einen Zuschuss über 771.188 Euro für die Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung, in der Wegebaumaßnahmen und Maßnahmen für den Naturschutz sowie die Landschaftspflege mit Fördermitteln des Bundes und des Landes Baden-Württemberg in Höhe von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro unterstützt werden. Das Verfahren kostet insgesamt rund 3,2 Millionen Euro.

Waldwege modernisiert

Im ersten, mittlerweile abgeschlossenen Bauabschnitt wurden in den vergangenen Jahren rund 750.000 Euro Bewilligungsmittel abgerufen. Damit konnten 15 Kilometer Waldwege modernisiert oder hergestellt werden. Mit Hilfe der von Sabine Kurtz am Dienstag im kleinen Kreis überreichten zweiten Tranche – die erste hatte es 2017, ein Jahr vor dem Spatenstich, gegeben – kann die Teilnehmergemeinschaft das Verfahren weiterführen. „Ich habe den Eindruck, dass das Instrument der Flurneuordnung hier sehr klug und flexibel eingesetzt wird“, sagte Kurtz.

Franz Eckert, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft, erklärte: „Der Zuwendungsbescheid bedeutet, dass wir mit den gut vorbereiteten Arbeiten fortfahren können.“ Ähnlich Görwihls Bürgermeister Carsten Quednow: „Der Anlass signalisiert, es geht wieder weiter.“ Landrat Martin Kistler bezeichnete das Verfahren als „perfektes Beispiel von bürgerschaftlichem Engagement in Zusammenarbeit mit den Behörden“. An der Übergabe des zweiten Zuschusses nahmen der Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle (Grüne), Franziska Gottstein (Revierleiterin Strittmatt-Nord/Herrischried), Volker Wiest (Projektleiter, Leiter des Amtes für Flurneuordnung, Landratsamt Waldshut) und Christoph Frei (Projektingenieur, Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut) teil.

Das Verfahren Die größte Flurbereinigung im Landkreis Waldshut findet derzeit in Görwihl-Strittmatt (Wald) statt. Dort werden nahezu 50 Kilometer Waldwege ausgebaut. Davon sind 26 Kilometer Fahrwege – sie werden auf vier Meter verbreitert – und 23 Kilometer Maschinenwege, was einer Verbreiterung auf drei Meter entspricht. 3,5 Kilometer Trassen werden neu angelegt. Die Verfahrensgröße umfasst 1258 Hektar. Kosten: insgesamt 3,2 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg gibt 80 Prozent an Zuschüssen, das macht 2,6 Millionen Euro. Die Gemeinde Görwihl leistet einen freiwilligen Beitrag von 50.000 Euro. Der nicht durch Zuschüsse gedeckte Anteil ist von den Grundstückseigentümern – privaten wie staatlichen – zu gleichen Teilen von 20 Prozent als Eigenanteil aufzubringen. Somit erbringt die Teilnehmergemeinschaft eine Eigenleistung in Höhe von rund 590.000 Euro.

Ganz glatt verlief das Verfahren nicht. Im August 2019 hatte sich der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft entschieden, die Aufarbeitung des Weglinienholzes im zweiten Bauabschnitt zu stoppen. „Der Grund für den Unterbruch war die Borkenkäfersituation, welche sich im Sommer 2019 zugespitzt hatte“, erklärte Christoph Frei. In Folge dessen fand 2020 im zweiten Bauabschnitt kein Wegebau statt. Nach Prüfung der Situation im Wald und nach Rücksprache mit dem Forst, entschied sich der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zu Beginn 2021, den Wegebau wieder aufzunehmen.

Ausbau vorhandener Wege

Insgesamt sollen rund 50 Kilometer Holzabfuhr- und Betriebswege modernisiert oder hergestellt, mehr neue Holzlagerplätze angelegt und ökologische Aufwertungen auf einer Fläche von rund neun Hektar umgesetzt werden. Laut Christoph Frei werden überwiegend bereits vorhandene Wege ausgebaut, nur 3,5 Kilometer werden neu angelegt. Die vorhandenen Waldwege waren laut Frei zu schmal, was an den vielen verletzten Bäume sichtbar war. Hinzu kam, dass die Entwässerung der Fahrwege nicht vorhanden war. Und: Die wenigen Holzlagerplätze waren schlecht oder nicht erschlossen. Das Verfahren wird in zwei weiteren Abschnitten fortgeführt, so dass es 2023 abgeschlossen werden kann.