von sk

Gleich zweimal in einer Nacht haben Unbekannte in Görwihl Einbruchsversuche unternommen. Laut Polizei waren bei den Vorfällen in der Nacht auf Dienstag ein Frisörgeschäft in der Hauptstraße und ein Einkaufsmarkt in der Schwärze betroffen.

Am Frisörgeschäft wurde eine Schaufensterscheibe eingeschlagen, jedoch nur eine der doppelverglasten Scheibe ging zu Bruch. Ebenso wurde auch nur die äußere Scheibe an einer Eingangstüre des Einkaufsmarktes beschädigt.

In beiden Fällen gelangten der oder die Täter nicht ins jeweilige Gebäude. Möglicherweise stand auch das Demolieren im Vordergrund, vermutet die Polizei. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Görwihl ermittelt (Kontakt: 07764/932998-0).