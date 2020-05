Die erste Baumaßnahme betrifft die Landestraße L 153 zwischen dem Ortsausgang Segeten bis Mitte Strittmatt, informiert Matthias Henrich, Pressesprecher im Regierungspräsidium Freiburg. Auf rund 8500 Quadratmeter Fläche werden insgesamt 14 Zentimeter des alten schadhaften Asphaltaufbau abgefräst und in zwei Lagen neu aufgebaut.

Die Kosten werden auf circa 400.000 Euro brutto geschätzt. Die Maßnahme ist für die 32. und 33. Kalenderwoche von Anfang bis Mitte August 2020 vorgesehen. Sie ist, so Henrich, mit den derzeitigen Arbeiten zum Breitbandausbau sowie einer noch von der Gemeinde vorgesehenen Sanierung der Wasserleitung abgestimmt. Die Ortsdurchfahrt Strittmatt wurde 2013, die Ortsdurchfahrt Segeten 2014 saniert. 2017 wurde der Bereich zwischen Segeten und Görwihl saniert. Der jetzt anstehende 1,4 Kilometer lange Abschnitt bildet somit quasi einen Lückenschluss.

Die zweite Baumaßnahme betrifft die Landesstraße L 154 nördlich der „Hohen Brücke“ bei Tiefenstein“. Dort soll eine Rutschsanierung durchgeführt werden. Der Hintergrund: Kurz vor Weihnachten 2019 hat sich aufgrund von Starkregen ein Rutsch der talseitigen Böschung kurz nach dem Abgang der Kreisstraße K 6590 bi der sogenannten „Hohen Brücke“ ereignet.

Große Mengen an Straßenoberflächenwasser haben das Straßenbankett aufgeweicht und die Oberbodenschichten zwischen der L 154 und der Alb auf etwa 25 Meter Länge abrutschen lassen und die Fahrbahn der L 154 teilweise unterhöhlt. Aufgrund der Rutschung wurde die L 154 in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Im April 2020 wurden Baugrunderkundungsbohrungen durchgeführt, deren Ergebnisse nun vorliegen. Ein vom RP Freiburg beauftragtes Geotechnisches Institut hat zwischenzeitlich einen Sanierungsvorschlag erarbeitet, der in der zweiten Jahreshälfte 2020 umgesetzt werden soll.

Die Sanierung soll mittels einer rückverankerten Spritzbetonschale mit aufgesetztem Kopfbalken ausgeführt werden. Die Bauzeit wird circa drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen. „Vergleichbare Maßnahmen haben gezeigt, dass die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung ausgeführt werden können“, erklärt Pressesprecher Henrich. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rund 300.000 Euro brutto.