„Aufgrund der Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen der Landesregierung Baden-Württemberg bleiben die Brunnen bis auf weiteres geschlossen.“ Dieser Hinweis befindet sich seit Kurzem an den öffentlichen Brunnen in der Gemeinde Görwihl.

Davon betroffen sind auch die Brunnen auf den vier Friedhöfen in Görwihl, Niederwihl, Oberwihl und Strittmatt – auch dort mit dem Vermerk, dass „eine gegenseitige Infektion aufgrund der Feuchtigkeit am Wasserhahn und an den Kannen nicht ausgeschlossen werden kann“. Ebenso sei eine regelmäßige Desinfektion nicht möglich. Dazu erklärte Bürgermeister Carsten Quednow auf Anfrage dieser Zeitung: „Wir haben nicht abgestellt, sondern nach der Frostperiode gar nicht angestellt.“

Abgedreht wegen Infektionsgefahr: ein Brunnen in Niederwihl. Auch die anderen öffentlichen Brunnen in der Gemeinde Görwihl sind bis auf weiteres abgedreht. | Bild: Peter Schütz

Quednow weiter: „Ich weiß, es sind derzeit viele Diskussionen rund um das Thema Wasser und Friedhof. Die Menschen sollten eigentlich zu Hause bleiben. Die Wasserhähne und Kannen können nicht desinfiziert werden. Die Viren überleben anscheinend bis zu 72 Stunden.“

Wer jetzt unbedingt anpflanzen muss, soll die benötigten Liter Wasser in Kanistern mitbringen, sagt Quednow, „das ist zumutbar, das Risiko einer Ansteckung ist höher. Der Friedhof sollte jetzt nicht Treffpunkt sein“. Quednow hakte nach: „Die Entscheidung ist im Moment eine nur geringe Belastung, dient aber der Gesundheit aller. Wir bleiben bis zum 20. April dabei. Sollte das Land dann milder verfahren, können wir reagieren und die Brunnen anschalten. Sollte verlängert werden, dann nehmen wir die Menschen in die Mitverantwortung und führen die Handschuhe ein.“

Die Lage in den Nachbargemeinden: „Aktuell ist es in Herrischried so, dass der Friedhof offen ist und entsprechende Hinweise auf die einzuhaltenden Verhaltensregeln nach der Corona-Verordnung angebracht werden“, berichtet Ratsschreiber Volker Schneider. Darauf wird diese Woche auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde nochmals separat hingewiesen.

„Die Brunnen in der Gemeinde sind derzeit nicht abgestellt, auch nicht auf dem Friedhof“, erklärt Schneider weiter. Gießkannen seien auf dem Herrischrieder Friedhof allerdings nicht vor Ort – „auf dem Friedhof angesichts der momentanen Trockenheit und der Tatsache, dass die Leute die Gräber pflegen wollen, unserer Ansicht nach auch eine richtige und verhältnismäßige Vorgehensweise“, hält er fest.

Ähnlich ist die Situation in Rickenbach: Dort waren die Brunnen nach der Frostperiode wie in Görwihl ebenfalls noch nicht wieder angestellt. Lediglich auf dem Friedhof gibt es seit Wochenbeginn fließendes Wasser.