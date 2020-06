von Hans-Jürgen Sackmann

Museen und Gedenkstätten dürfen für Besucher öffnen. Doch das Heimatmuseum in Görwihl bleibt für weitere zwei Monate geschlossen, da die geforderten Hygienevorschriften nicht eingehalten werden können. „Wir würden wirklich gerne wieder öffnen“, sagt der erste Vorsitzende Ernst Waßmer vom Heimatmuseum Görwihl. „Aber wir können die Auflagen in unseren Räumen nicht erfüllen.“ Besucherwege ohne Gegenverkehr sei nicht möglich, so Waßmer. Im Eingang herrsche Platzmangel, der Treppenaufgang sei zu klein und die Gänge zwischen den Vitrinen zu eng, um die geforderten Abstände zwischen den Besuchern einhalten zu können. „Ende Juli beurteilen wir die Situation wieder neu“.