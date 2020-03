Herr Krug, womit beschäftigen Sie sich derzeit?

Mit der Kriegsordnung von Albrecht von Wallenstein.

Wie das? Wallenstein ist seit 386 Jahren tot?

Ich mache mich an die Fortsetzung meines 2017 erschienenen historischen Romans „Die Söldnerin“. Dafür stelle ich Recherchen an. Ich muss mich wieder in die Zeit einfühlen und Zeit habe ich jetzt ja.

Inwiefern?

Ich war bis vor drei Wochen mit einer Reisegruppe im Südtirol beim Skifahren. Am 5. März wurde Südtirol zum Corona-Risikogebiet erklärt. Tags darauf, am Freitag, 6. März, hat man uns das beim Frühstück mitgeteilt. Draußen war Traumwetter. Wir haben diskutiert und beschlossen, vorzeitig nach Hause zu fahren. Ich habe mich daraufhin vorsorglich und selbst und freiwillig in zweiwöchige Quarantäne begeben, die letzten Donnerstag dann abgelaufen ist.

Sie wurden nicht dazu verdonnert?

Nein. Es gab damals noch keine entsprechenden Auflagen durch das Gesundheitsamt, außer Menschenansammlungen oder Partys möglichst zu vermeiden. Zu dem Zeitpunkt war alles noch entspannter. Aber ich habe mir gesagt, ich bleibe daheim. Ich konnte ja nicht ausschließen, dass ich mich angesteckt hatte. Meine Frau schloss sich mir weitgehend an, so blieben wir daheim. Wir hatten zum Glück zu keinem Zeitpunkt Symptome. Auflagen habe ich auch jetzt keine, aber ich bleibe trotzdem vorwiegend daheim.

Welche Konsequenzen hatte die häusliche Quarantäne für Sie?

Beruflich geht nichts mehr. Eigentlich hätte ich aus beruflichen Gründen nach Saudi Arabien reisen müssen, aber das hat sich dann wegen der Pandemie erledigt. Der Auftrag mit Saudi Arabien vor Ort ist gestoppt, er ruht jetzt. Dafür telefoniere ich mit den Kundenmitarbeitern und wir bereiten das vor, was sich aus der Ferne organisieren lässt. Das bietet auch die Möglichkeit, alte Kontakte aufzufrischen. Die Gespräche mit den Geschäftskunden werden persönlicher, weil auch sie von zu Hause aus arbeiten und man hört dann im Hintergrund Kinderlärm, was dann auch zu Gesprächen über die Familie und die Umstände führt.

Was hat die häusliche Quarantäne sonst noch bewirkt?

Ich machte Dinge, die ich immer aufgeschoben habe – Arbeiten am Haus, im Garten, an der Homepage. Das war auch so ein Punkt, an dem ich mir gesagt habe, jetzt fange ich mit der Fortsetzung der „Söldnerin“ an. Schreiben hilft.

Sie haben im Sommer 2019 das Büchlein „Richtig krank sein – für Männer“ veröffentlicht. Das hat jetzt eine neue Bedeutung gewonnen.

Ja, es wurde plötzlich aktuell und gewann eine Bedeutung, die es ursprünglich nicht haben sollte. Als ich es schrieb, konnte ich nicht wissen, was geschieht.

Ihre persönliche Einschätzung zur Corona-Krise?

Es war voraussehbar, dass eine Pandemie zum Laufen kommt. Wie lange das noch geht, weiß niemand. Ich glaube, dass sie bis zum Sommer dauern wird. Die Leute werden wohl auch in den nächsten Monaten größere Abstände zu anderen einhalten. Man wird sich wohl auch die nächsten Monate weiterhin an die Einschränkungen halten müssen. Das wird vielen Dienstleistern noch enorme finanzielle Probleme bereiten.