Der Fußballverein Eintracht Wihl rückt seinem Ziel, einen Kunstrasenplatz auf dem Vereinsgelände in Oberwihl zu errichten, näher. Schon alleine das Ergebnis der Spendenaktion spricht Bände: Eintracht Wihl kann mit rund 210.000 Euro von Firmen und Privatpersonen aus der Gemeinde Görwihl und Umgebung rechnen.

„Gigantisch“, finden Vereinsvorsitzender Marco Schlachter und Peter Walenciak, Verantwortlicher des Finanzierungsteams. Rund 750.000 Euro soll der Kunstrasenplatz kosten. 110.000 Euro sind an Zuschüssen gesichert, 175.000 Euro sollen mittels Eigenleistungen abgearbeitet werden – bleiben also noch 175.000 Euro offen, die durch weitere Unterstützungsbeiträge, möglicherweise auch von der Gemeinde Görwihl, beglichen werden können. „Wir sind weiterhin auf jegliche Unterstützung angewiesen, mit baulichen oder finanziellen Beiträgen“, erklärt Marco Schlachter.

Klinkenputzen der Vereinsmitglieder brachte den Erfolg

Der Erfolg der Spendenaktion kommt nicht von ungefähr. Seit November 2021 haben gegen 40 Vereinsmitglieder Klinken geputzt, sprachen persönlich bei Firmen und Privatpersonen an. „Wir haben das persönliche Gespräch gesucht“, sagt Marco Schlachter, „und dabei erklärt, wie wir strategisch vorgehen“. Circa 130 Firmen wurden an vier bis fünf Tagen in der Woche mittels eigens erstellter Präsentationen beworben.

Hinzu kamen die vielen privaten Haushalte in den Ortsteilen Niederwihl, Oberwihl, Rüßwihl und Görwihl. „Das bisherige Kernteam hat bereits weit über 2000 Stunden in das Projekt investiert, berichtet Peter Walenciak. Er spricht von einem „riesigen Engagement“. Und: „Wir haben die erhoffte Unterstützung gekriegt“, so Walenciak. Klar, Flyer einwerfen wäre einfacher gewesen, „aber wir wären nicht so erfolgreich gewesen“, glaubt er.

Der Verein Der Fußballverein Eintracht Wihl bildet zusammen mit dem Sportverein Görwihl eine Spielgemeinschaft bei den Aktiven, Damen und 150 Jugendlichen. Der Bau des Kunstrasenplatzes ist Teil einer Neukonzeption der Sportanlage in Oberwihl. Dieses umfasst ein Multifunktionsspielfeld sowie multifunktionale Nebenanlagen und würde den sieben Jugend-, der Damen- und den drei Herren- Aktivmannschaften trotz einer hohen Belegungsdichte einen Trainingsbetrieb auch in den Wintermonaten und in nassen Wetterperioden ermöglichen. Alle Informationen rund um das Projekt und bereits erreichte Meilensteine im Internet: www.hardtpark-wihl.de

Auch klar: Es gab Diskussionen um Sinn und Art des Kunstrasenplatzes, dies auch mit Blick in andere Gemeinden, wo die Kunstrasen nach wenigen Jahren Schäden aufweisen. „Diese Gespräche führten wir“, berichtet Marco Schlachter, „aber wir konnten belegen, was bei den schadhaften Plätzen anders gemacht wurde als bei dem, den wir bauen wollen“.

Bedeutet: „Wir planen einen unverfüllten Platz ohne Granulat“, so Schlachter. Jetzt soll der vorerst letzte Schritt des Bewilligungsverfahren folgen. Kommenden Montag, 26. September, wird der Gemeinderat von Görwihl über die Genehmigung der Bebauungsplanerweiterung des Sportplatzes in Oberwihl befinden. Im September 2020 hatte er dem Bauantrag zugestimmt, der Vorentwurf der Erweiterungsfläche wurde Mitte Januar 2022 gebilligt. Gesetz den Fall, dass der Gemeinderat der Vorlage am Montag zustimmt, möchte Eintracht Wihl mit dem Bau sofort beginnen, sofern es die Temperaturen zulassen – Winter hin oder her.