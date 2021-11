Restaurator Angelo Lo Coco widmet sich dem zerfallenen Hotzenhaus im Herrischrieder Ortsteil Hornberg. Vieles soll dabei erhalten bleiben

Hornberg – Alte Häuser sind Zeitzeugen, welche in ihrer Baugeschichte das damalige Leben festhalten. Über die Jahrhunderte hinweg sind so verschiedene Bautypologien entstanden – wie etwa das Schwarzwälder Hotzenhaus. Doch wirtschaftliche Gründe, mangelnde Baupflege oder auch ein veralteter Nutzungsstandard können zum Verfall bis hin zum Abriss führen.

Viele Jahr schien es, als würde dem Hornberger Hotzenhaus dasselbe Schicksal blühen, denn es stand über 50 Jahre leer. Malerisch gelegen im kleinen Ortsteil Hornberg der Gemeinde Herrischried, kann es nicht verfehlt werden – denn es liegt am Ortsein- beziehungsweise -ausgang. Doch im vergangenen Jahr fand sich Angelo Lo Coco, Restaurator und Natursteinmaurer aus Efringen-Kirchen, der sich in das Haus verliebte und ihm nun zu neuem – und gleichzeitig altem – Glanz verhelfen will.

„Ich kann Auszubildenden beibringen, wie man verfugt, wie man das Sandstrahlverfahren anwendet, aber mauern, das muss man mit Leidenschaft machen – da muss Herzblut dabei sein“, erklärt er seine Berufung. Diese führt ihn auch in seiner Freizeit dazu, stetig nach alten Steinhäusern Ausschau zu halten. „Ich habe das Haus über eine Anzeige auf E-Bay gefunden und dachte mir, wow, das sieht aus, wie ein kleines Hexenhaus“, berichtet er rückblickend. 40 Jahre Erfahrung bringe er nach eigenen Angaben in der Sanierung von alten Gemäuern mit – sein jüngstes berufliches Projekt ist die Sanierung der Burgruine in Staufen im Hochschwarzwald.

In einem Neubau zu wohnen komme für den Restaurateur nicht in Frage: „Jedes alte Haus ist einzigartig und wer kann heutzutage schon sagen, dass er in einem 300 bis 400 Jahre altem Haus wohnt?“

Die Geschichte der Hotzenhäuser reicht weit zurück, wie der Rickenbacher Altbürgermeister und Ehrenpräsident des Schwarzwaldvereins, Georg Keller, weiß. „Das Hotzenhaus ist ein Eindachhaus. Hier waren die Landwirtschaft, Tiere und Menschen alle unter einem Dach vereint.“ Auf östlicher Seite befanden sich dann zumeist die Stallungen, im Westen hingegen befand sich der Wohnbereich. Dass heute nur noch so wenige Hotzenhäuser zu finden sind, führt er zurück auf die veränderten Ansprüche an Wohnraum und auch die sozialgeschichtlichen Hintergründe. „Der Hotzenwald war bis 1957 Notstandsgebiet. Die Menschen hatten kein Geld, jedoch viele Kinder und nur die Hausweberei brachte manchen einen Zuerwerb“, berichtet er.

Diese lange Tradition möchte auch Angelo Lo Coco bewahren. „Ich möchte so viel wie möglich von der alten Bausubstanz und dem Gemäuer erhalten“, sagt er. Wie in vergangenen Zeiten soll das Gebäude zweigeteilt werden. Mit einem Lager auf der einen und rund 200 Quadratmeter Wohnfläche auf der anderen Seite. Der Rundgang durch das Hotzenhaus zeigt jedoch, dass Vorgänger vieles angefangen und nicht zu Ende gedacht haben.

„Die Eigenschaft als Kulturdenkmal besteht entgegen der früheren Einstufung nicht mehr. Aufgrund gravierender Veränderungen und Einbußen am historischen Bestand durch Umbaumaßnahmen in den 1980er Jahren ist diese Eigenschaft erloschen“, erklärte die Gemeinde Herrischried in einer früheren Anfrage dieser Zeitung. Im Original mit Stroh eingedeckt, ersetzte der frühere Besitzer den historischen Dachstuhl und deckte das Dach mit Reet ein. „Mein Vorgänger war Lehmbauer und hat die Wände zum Teil mit Lehm aufgebaut. Ein toller Baustoff, aber nur wenn es trocken ist. Das Reetdach ist schon vor Jahren eingestürzt, der Lehm hat Wasser gezogen und jetzt bröckelt alles“, berichtet Angelo Lo Coco. Nachdem der eingebrochene Dachstuhl, mitsamt den darauf liegenden Bäumen und dem Reetdach entsorgt wurde, sind der Maurer und sein Team derzeit mit der Sicherung des Hauses beschäftigt.

„Derzeit sind wir an der Gebälkplanung dran. Eine neue Holzbalkendecke wurde eingezogen und jetzt muss der Dachstuhl vor dem ersten Schnee fertig werden“, erklärt er. Dann beginnt für den Natursteinmaurer der wohl spannendste Teil: „Im Anschluss werden wir die Fugen Schritt für Schritt bearbeiten. Zum Teil wurde hier mit der Kelle einfach Zement reingeworfen. Wir hingegen setzen einen Kalkmörtel an und füllen die Fugen dann lückenlos mit Hilfe des Trockenspritzverfahrens“, erklärt er.

Auch Ortsvorsteher Robert Schäuble freut sich über die weitere Entwicklung des Hornberger Hotzenhauses: „Ich bin sehr froh und dankbar, dass sich mit Herrn Lo Coco ein sehr kompetenter Käufer gefunden hat und das Haus in seiner Grundsubstanz erhalten bleibt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bald wieder einen einladenden Anblick bei der Einfahrt in unseren Ort haben werden.“

„Das Hotzenhaus ist ein Eindachhaus. Hier waren die Landwirtschaft, Tiere und Menschen alle unter einem Dach vereint.“

Georg Keller, Altbürgermeister Rickenbach und Ehrenpräsident des Schwarzwaldvereins