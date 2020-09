Seit Montag wissen wir, wo die Hölle los ist. Nicht in Wuhan, nicht in Ischgl und schon gar nicht auf dem Bodensee, sondern auf dem Markt. „Auf dem Markt ist die Hölle los“, hat Gemeinderat Christian Denz am Montag in Görwihl verkündet. Gemeint hat er den Holzmarkt, in dessen Schlund das Käferholz aus dem Schwarzwald, das vorher Wälder gebildet hat, verschwindet. Und wohin geht das Holz? Nach China, Korea, in die USA.

Und was davon bleibt hier? Nicht das, was Denz will oder braucht: Rundholz, Schnittholz. Warum das so ist, warum bei den Unmengen von Holz dort, wo es gewachsen ist, gewisse Leute zu kurz kommen, ist unbegreiflich, aber das schert den Markt nicht, denn für ihn ist nur wichtig, dass die Hölle ist los. Der Rest ist ihm schnurz und wird Pellets.

Seit Montag wissen wir auch, wer keine Schuld hat an der Corona-Pandemie: der Bürgermeister von Görwihl. Hat er selbst gesagt: „Ich bin nicht an allem schuld und Covid19 habe ich nicht erfunden.“ Naja, das haben andere auch schon behauptet, der Staatspräsident von China (der grad in Holz aus dem Schwarzwald schwimmt) zum Beispiel, oder Herr Trampel aus den Vereinigten Staaten, pardon, Herr Trump natürlich. Nun hat Carsten Quednow mit diesen zwei Männern wenig gemeinsam, außer, dass ab und zu jemand auf ihm herumtrampelt wie neulich, als die Schulfeier für die Erstklässler nicht in der Hotzenwaldhalle stattfand.

„Wer in die Halle will, muss ein Hygienekonzept vorlegen“, erklärte Quednow. Was seiner Meinung nach Sache der Schulleitung war, doch diese habe keines vorgelegt, weshalb die Feier eben nicht in der Halle, sondern in der viel kleineren Schulaula stattfand. Die Meinungen, wer für all das verantwortlich ist, gehen offenbar weit auseinander. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit weder rechts noch links, sondern in der Mitte. Und schuld sind sowieso immer die anderen.