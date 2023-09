Frei von allem – Jürgen Zumkeller wird rechtschaffener fremder Handwerksgeselle und geht für drei Jahre auf die Walz. Ganz Hartschwand und mehr als 30 Kameraden bereiteten dem neuen Wandergesellen einen bewegten Abschied, begleitet von derben Ritualen. Im Spinnermarsch wurde der neue Handwerksbursche traditionell auf die Walz geschickt.

Raus aus der eigenen Komfortzone, um neue Leute zu treffen, Abenteuer zu bestehen und nicht zuletzt auch in ihrem Handwerk kräftig dazuzulernen – mit diesen Schlagworten beschreibt Jürgen Zumkeller seine Beweggründe, um auf Wanderschaft zu gehen. Seit Januar bereitete er sich vor und ist der Schacht (Vereinigung) der rechtschaffenen fremden und einheimischen Maurer- und Steinhauergesellen beigetreten, die eine traditionelle dreijährige Wanderschaft vollziehen oder vollzogen haben.

„Mächtig viel musste ich auswendig lernen über jahrhundertalten Traditionen. Auf die Wanderschaft (Walz) darf noch heute nur gehen, wer die Gesellenprüfung bestanden hat, ledig, kinderlos, schuldenfrei und unter 30 Jahre alt ist“, erläutert Jürgen Zumkeller. Doch jetzt war es endlich so weit. Er hatte am vergangenen Samstag zur „Abreise“ einer Art großen „Losgeh-Party“ eingeladen. Die Kommunikation im Schacht funktioniert trotz Mobiltelefonverbots bestens. So hatten sich mehr als 30 fremde und einheimische Gesellen im beschaulichen Hartschwand eingefunden, um mit der Familie, den Freunden und vielen Dorfbewohnern die Zeremonie des Abschieds feuchtfröhlich zu feiern.

Seine liebe Mühe hatte der Wortführer Nobert Fehr aus Lörrach, die schon gut gelaunten „zünftigen“ Gesellen zum Gruppenfoto zu versammeln. Im Festzelt übernahm der dienstälteste Kamerad Eduard Wieck aus Höllstein, Träger der diamantenen Handwerksnadel, die Regie. Zusammen mit dem neuen Wandergesellen, einem Humpen Bier und einem Zollstock zeichnete er das neue Erweiterungsband. Es dient als Beweis dafür, dass die Wanderschaft ordnungsgemäß verläuft und ist am Stubenschild der Gesellschaft befestigt.

Nachdem sich die Gäste und die Fremden ausgiebig gestärkt hatten, ging es nahtlos zum Höhepunkt des Abends über dem derben Ritual des Ohrringstechens. Der „Altgeselle“ Boas Meyer aus Kalletal in Ostwestfalen, der bereits länger auf der Walz ist, schritt zur Tat. Er wird den neuen Fremden die erste Zeit begleiten und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch zuerst hatte er die Aufgabe, seinem Zögling das linke Ohr mit einem selbst angefertigten Zimmermannsnagel auf einem Biertisch festzunageln. Gut mit Schnaps desinfiziert wurde anschließend der Ohrring mit dem Handwerkswappen eingesetzt.

Der Ohrring war früher aus Gold und diente als Notgroschen. Heute ist das nicht mehr notwendig. Wandergesellen werden nach Tarif bezahlt und erhalten Lohn wie alle anderen Mitarbeiter auch. Aber ursprünglich konnte der Wandergeselle mit dem Erlös im Notfall standesgemäß unter die Erde gebracht werden, falls ihm Schlimmes auf der Walz zustieß. Verletzte ein Wandergesell allerdings die Gesetze seines Schachtes sträflich, wurde der Ring aus dem Ohr gerissen. Daher rührt auch der Begriff Schlitzohr.

Die Fremden hatten am Sonntagmorgen einen Mordskater, doch ihr Wortführer Nobert Fehr kannte keine Gnade. Schlag zwölf Uhr bekam Jürgen und seine Kameraden einen letzten Schnaps und wurden zum Spinnermarsch aufgerufen. Im Gänsemarsch mit den Stenzen – den wunderschön gewundenen hölzernen Wanderstöcken – den Takt schlagend, das gesamte Hab und Gut über der linken Schulter in einem Tuch eingerollt, dem Charlottenburger, marschierten die Burschen los. Im Unterschied zu den Freireisenden tragen die Schachtgesellen das höchste Gut die Ehrbarkeit ähnlich einer Krawatte, aber ohne Knoten und mit einem Zunftabzeichen am kragenlosen Hemd der Staude. Immer wieder stimmte der Wortführer Norbert Fehr Lieder an, die auf der Walz gesungen (“geschallert“) werden. Die Männer in ihren Schlaghosen und feschen Westen wurden schon sehnlichst von der Hartschwander Dorfbevölkerung beim Gang zum Ortsschild erwartet und mit Trinkbarem empfangen. Es wurde ein Kreis gebildet, ein Wandergeselle trat in die Mitte und erzählte einen nicht ganz jugendfreien Witz.

Jetzt wurde es ernst. Am Ortsschild nahe des Eichrüttehofes angekommen, heißt es endgültig Abschied nehmen für drei Jahre und einen Tag und nicht mehr näher als 50 Kilometer an die Heimat herankommen. Selbst bei einem Todesfall in der Familie darf Jürgen Zumkeller höchstens für 48 Stunden zurückkehren. Per Fuß gingen die übrig geblieben fünf Wandergesellen erst einmal bis zur Grillhütte ins Sägmoos, wo sie die vergangenen zwei anstrengenden Tage erst einmal sacken ließen, bevor sie in die weite Welt loszogen.