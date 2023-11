Die Forderung nach einer Wiedereröffnung der gesperrten Albtalstraße zwischen Tiefenstein (Gemeinde Görwihl) und Hohenfels (Gemeinde Albbruck) erhält einen neuen Ausdruck: ein Kalender für das Jahr 2024, erstellt von der Salpetererbewegung Pro Albtalstraße. Der Albtal-Kalender wird erstmals am kommenden Samstag, 11. November, am Martinimarkt in Görwihl verkauft. Dafür wird die Salpetererbewegung um Stephan Marder, Ulrich Winkler, Herbert Nägele, Roland Lauber, Karl Kaiser und weiteren Mitstreitern einen Stand am Marktplatz 1 vor dem Haus Lauber errichten.

Der Kalender kann zum Preis von 7,50 Euro erworben werden. Er erscheint in einer Auflage von 1000 Exemplaren und soll „das Anliegen der Region zur schnellst möglichen Wiedereröffnung der Albtalstraße“ unterstreichen, so die Initiatoren. Am Kalender arbeiteten Ingo Lauber, zuständig für die Grafik, und Karl Kaiser. Die Auswahl der Motive traf die Salpetererbewegung in einem demokratischen Prozess. „Wichtig sind uns die verschiedenen Epochen gewesen“, erklärte Herbert Nägele anlässlich der kürzlich erfolgten Vorstellung des Albtal-Kalenders 2024 an der Tiefensteiner Brücke. Der Kalender enthält zwölf verschiedene Bildmotive, für jeden Monat eines.

Darunter befinden sich auch historische Aufnahmen aus der privaten Postkartensammlung von Peter Strittmatter aus Laufenburg. „Viele dieser Postkarten zeigen, wie beliebt die Albtalstraße war“, sagt Roland Lauber. Hinzu kommen Aufnahmen der Hauptinitiatoren der Bürgerinitiative vor der Absperrung an der Tiefensteiner Brücke oder vor von ihnen errichteten Protestschildern sowie von der ersten großen Protestkundgebung mit den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden und Landrat Martin Kistler 2017, zwei Jahre nachdem die Straße mit den markanten fünf Tunnels wegen eines Felsabgangs gesperrt worden war.

Das letzte Blatt vom Dezember ziert die Delegation um Landesverkehrsminister Winfried Hermann, als dieser die Albtalstraße am 22. August 2017 besichtigte. Hermanns Worte damals – „Mein Ziel ist, dass wir die Albtalstraße wieder aufmachen können“ – hallen bei der Salpetererbewegung noch immer nach. Weshalb der Kalender auch eine Erinnerung an Hermanns Aussage sein soll, so Herbert Nägele. „Die Mitglieder der Salpetererbewegung Pro Albtalstraße kämpfen mit Vertretern von links und rechts der Alb für eine normale und umweltverträgliche Sicherung“, sagt er. Und: „Nach all den bisher von der Landesregierung gemachten Versprechen zur Wiedereröffnung und zahlreichen Gutachten wollen wir endlich Taten sehen.“ Die Monatsbilder des Kalenders sollen die Geschichte und die Bedeutung der Albtalstraße, gerade in ihrer Anfangszeit, in Erinnerung bringen. Die Straße wurde im Jahr 1859 fertiggestellt.