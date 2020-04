„Wer hätte vor einem Jahr gedacht“, sagte neulich die Dame von der Tankstelle. „Dass ich zuhause Masken nähe?“ Ja, und wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir ab kommender Woche beim Einkaufen eben solche Masken tragen müssen? Verordnet von oben, basta. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass unser Alltag von einem Winzling namens Corona derart durcheinandergewirbelt wird, dass uns die grauen Haare schneller wachsen, als uns lieb ist?

Und dass der Gang zum Frisör zwar möglich, aber unsinnig ist, weil dieser geschlossen ist? Sogar Jugendliche, die sonst in punkto Haarpracht beratungsresistent sind, gestehen jetzt ein: „Ich sollte endlich wieder mal zum Frisör, die Haare wachsen mir bald aus den Ohren.“ Immerhin: Ab dem 4. Mai soll der professionell durchgeführte Haarschnitt wieder erlaubt sein, was sich allgemein herumgesprochen hat und weshalb die Frisörsalons überrannt werden. Es geht ja nichts über einen flotten Haarschnitt im Frühling.

Auch das Maiblasen fällt aus

Apropos: Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass das Maiblasen ausfällt? Keine Musikkapelle, die uns am 1. Mai morgens ab 6 Uhr mit dem schönen Lied „Der Mai ist gekommen“ aus dem Bett bläst? Und keiner da, der den Musikern Kaffee einschenkt. Hätte jemand vor einem Jahr gedacht, dass all die schönen Feste, die einen Teil unserer Identität ausmachen, heuer nicht stattfinden? Wahrscheinlich niemand. Es hätte auch niemand gedacht, dass auf manchen Friedhöfen, wie in Görwihl, kein Wasser aus den Brunnen fließt. Die Folge: Gießkannen zuhause füllen und dann behutsam auf den Friedhof fahren, mit höchstens 10 Stundenkilometern um die Kurven kriechen, denn ab 30 ist der Waschgang für das Innere des Autos aktiviert, ohne Schaum.

Was diese Sache betrifft, gibt es gute Nachricht: Die Brunnen auf den vier Görwihler Friedhöfen sind seit Mittwoch wieder aufgedreht. Von einer Pandemielockerung kann trotzdem nicht gesprochen werden, denn die Brunnen sind mit dem Hinweis verziert, dass die Wasserhähne nur mit Handschuhen benutzt werden sollen und die Gießkannen und Handschuhe selbst mitzubringen sind. Ansonsten gilt weiterhin: Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten, oder noch besser: „Bleiben Sie zuhause.“ Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Ziemlich sicher nicht einmal die Leute, die immer noch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist.