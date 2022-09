von Karin Steinebrunner

Görwihl – Im Kopf der 23-jährigen Scarlett dreht sich alles nur um die Banane, die, als Schokoriegel unter dem Obst verschrien, zum Alptraum wird. So beginnt Patricia Modispachers Debütroman „Bananenangst“, und so begann sie auch ihre Lesung am Samstagabend im Pfarrsaal in Görwihl. Dazu eingeladen hatte nach dreijähriger Lesungs-Abstinenz die Katholische Bücherei in Kooperation mit dem Bildungswerk, und der Besuch – mehrheitlich Frauen – war erfreulich gut.

Die Zuhörer begleiteten die 23-jährige Scarlett in ihren Gedanken, die okkupiert sind vom Kalorienzählen und von der Angst, schwach zu werden. Die Bananenangst frisst sie quasi innerlich auf. Nach diesem Einstieg las Patricia Modispacher eine Passage aus einer Einzeltherapie, in der es darum geht, mit sich selbst einen Gewichtsvertrag abzuschließen, ein Zielgewicht festzulegen, was die Patientin völlig aus der Fassung bringt, bis am Ende die Therapeutin den hilfreichen Hinweis gibt, wahre Stärke sei, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht.

Nach einem weiteren Abschnitt aus ihrem Buch eröffnete Patricia Modispacher eine Fragerunde. Darin erläuterte sie unter anderem, dass sie ihr Buch zwar aus eigener Erfahrung geschrieben habe, dass sie aber nicht mit Scarlett identisch ist. Sie sei sich während des Studiums ihrer Krankheit bewusst geworden, habe daraufhin in den Medien nach Unterstützung gesucht und sei immer wieder auf das Klischee des kleinen jungen Mädchens als Betroffene gestoßen. Sich selbst habe sie indes nirgends wiedergefunden. Daher habe sie sich nach dem Klinikaufenthalt dazu entschlossen ihr Buch zu schreiben.

Wichtig sei vor allem, den Betroffenen immer wieder zu signalisieren, dass man für sie da sei. Oft nämlich rutschten diese, wie sie selbst auch, über längere Zeit in diese Krankheit hinein, ohne sie als solche zunächst wahrzunehmen. Und ist die Krankheit aber erkannt, ist die Hemmschwelle noch mal extrem groß, aktiv den Heilungsprozess in Angriff zu nehmen. Der sei auch mit dem Ende des Krankenhausaufenthaltes nicht abgeschlossen, vielleicht sei er das sogar nie ganz, aber es werde besser, so die Autorin.

Modispacher sei neun Wochen stationär und danach noch zwei Wochen ambulant behandelt worden. Der Schritt sich stationär behandeln zu lassen sei aus ihrer Sicht beinahe unumgänglich, einen Therapieplatz zu bekommen aber nicht einfach.

Dass sie gleich nach Beginn der Niederschrift zu ihrem Buch beschlossen habe, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, zeuge von ihrer großen Zivilcourage, meinte eine Zuhörerin anerkennend.