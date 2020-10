von sk

In Görwihl entdeckten am frühen Sonntag gegen 6.30 Uhr Anwohner ein fremdes Auto im Vorgarten ihres Hauses. Auf dem Fahrersitz saß ein 19-jähriger Mann, der alkoholisiert war. Eine Überprüfung ergab rund 1,0 Promille, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Am VW des jungen Mannes wurde ein Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht, der Flurschaden im Vorgarten blieb überschaubar.