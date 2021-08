von sk

Staatssekretärin Sabine Kurtz hat am Dienstag in Görwihl den Bewilligungsbescheid über 770.000 Euro für die Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung Görwihl-Strittmatt (Wald) übergeben. Dies teilte am Dienstag das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit. Die Mittel dienen der Teilnehmergemeinschaft, weitere Maßnahmen in dem 1258 Hektar großen Waldgebiet bei Görwihl und Strittmatt realisieren. So sollen unter anderem 50 Kilometer Waldwege modernisiert oder hergestellt werden. Insgesamt kostet das 2018 begonnene Flurneuordnungsverfahren 3,2 Millionen Euro.

„Die Folgen des Klimawandels sind im Wald deutlich erkennbar. Um dem entgegenzuwirken und um die Potenziale des Waldes zu nutzen, ist es notwendig, Strukturen für eine zukunftsfähige und wirtschaftliche Waldnutzung zu schaffen“, sagte die Staatssekretärin für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Sabine Kurtz MdL, am Dienstag in Görwihl bei der Übergabe eines Bewilligungsbescheides für die Teilnehmergemeinschaft des Flurneuordnungsverfahrens Görwihl-Strittmatt (Wald).

In dieser Flurneuordnung werden Wegebaumaßnahmen und Maßnahmen für den Naturschutz und die Landschaftspflege mit Fördermitteln des Bundes und des Landes Baden-Württemberg in Höhe von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro unterstützt. Im ersten Bauabschnitt wurden in den vergangenen Jahren rund 750.000 Euro Bewilligungsmittel abgerufen, mit welchen bereits rund 15 Kilometer Waldwege modernisiert oder hergestellt wurden. Mit Hilfe der nun ausgesprochenen Bewilligung in Höhe von weiteren rund 770.000 Euro kann die Teilnehmergemeinschaft den Bau der dringend notwendigen Maßnahmen nun fortsetzen. Insgesamt werden im Verfahren rund 50 Kilometer Holzabfuhr- und Betriebswege modernisiert oder hergestellt, zahlreiche Holzlagerplätze angelegt und ökologische Aufwertungen auf einer Fläche von rund 9 Hektar umgesetzt.

„Mit der Flurneuordnung haben wir in Baden-Württemberg ein Instrument, das sowohl die Agrar- und Forststruktur als auch die Infrastruktur und den Naturschutz durch gezielte Maßnahmen verbessert. Mit einem modernen Wegenetz wird die Grundlage für eine zukunftsfähige Bewirtschaftung geschaffen. Von diesem profitieren letztlich auch alle Bürgerinnen und Bürger, denn der Wald hat gerade in jüngster Zeit enorm an Bedeutung für Erholungssuchende gewonnen“, betonte Staatssekretärin Kurtz und unterstrich die Bedeutung der Flurneuordnung für Baden-Württemberg.

„Ein gutes Zusammenwirken von Teilnehmergemeinschaft, Gemeinde und den zahlreichen am Verfahren beteiligten Behörden ist der Schlüssel zum Erfolg einer Flurneuordnung. Allen Akteuren gilt daher ein großer Dank für ihren vorbildlichen Einsatz“, so Staatssekretärin Kurtz.

Die Flurneuordnung hat mehrere Ziele. Das Ziel der nachhaltigen Waldbewirtschaftung soll durch Zusammenlegung der Grundstücke zu größeren und besser zu bewirtschaftenden Einheiten, Beseitigung der starken Besitzzersplitterung und der teilweise starken Besitzverzahnung zwischen dem Land und privaten Eigentümern. durch Verbesserung und Ausbau des Wegenetzes, durch Anlage einer ausreichenden Anzahl an Holzlagerplätzen und durch Verbesserung der Mobilisierungsmöglichkeiten des nachwachsenden Rohstoffes Holz erreicht werden.

Bei der Neugestaltung sollen auch die Struktur sowie die nachhaltige Funktionsfähigkeit der Landschaft erhalten und sicher gestellt werden. Geschützte Bereiche und Biotope sollen erhalten, und soweit gewünscht und möglich weiterentwickelt werden. Mögliche Nutzungskonflikte zwischen den Anliegen des Naturschutzes und der Waldbewirtschaftung sollten im Zuge der Neuordnung beseitigt werden, soweit dies den Grundsätzen der wertgleichen Abfindung entspricht. Der Erholungsvorsorge und der Förderung des Tourismus sollen neue Beschilderungen und Hinweistafeln dienen.