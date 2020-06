Als „Sitzung einer etwas anderen Art“ bezeichnete Bürgermeister Carsten Quednow die erste öffentliche Zusammenkunft des Gemeinderates seit Ausbruch der Corona-Krise am Montag in der Hotzenwaldhalle. Die wenigen Besucher mussten sich beim Betreten der Halle einer Fieberkontrolle unterziehen. Hinzu kamen Desinfektion der Hände, Mund- und Nasenschutzpflicht bis zum Erreichen des zugewiesenen Platzes sowie ein Eintrag in eine Anwesenheitsliste inklusive Angabe über den letzten Aufenthalt außerhalb der Gemeinde Görwihl.

Mit Maske: Beim Betreten der Hotzenwaldhalle wurden die Hände der Besucher desinfiziert und Fieber kontrolliert. Diese Vorkehrungen galten auch für Zeitungsredakteur Michael Krug (links), im Bild mit Christina Schrieder und Christof Mutter. | Bild: Peter Schütz

Was Carsten Quednow so erklärte: „Als Veranstalter bin ich verpflichtet, nachzuweisen, wer in der Halle war.“ Die Vorkehrungen trafen Mitarbeiter der Verwaltung. Hallenbadmeister Martin Dorn oblag die Aufgabe, den Gemeinderäten bei Wortmeldungen ein Mikrofon vorzuhalten, das er jeweils danach desinfizierte.

Die aufgrund der vorgeschriebenen Mindestabstände reduzierten Sitzplätze waren bis 30 nummeriert. Auch den Pressevertretern wurden Plätze am Hallenrand zugewiesen. An dieser Konstellation werde sich in diesem Jahr nichts mehr ändern, erklärte Quednow. Das heißt: Sitzungen im Rathaus wird es im laufenden Jahr keine geben, „wir werden der Hotzenwaldhalle in 2020 treu bleiben“. Er sei froh, „dass jetzt Lockerungen kommen“. Aber, so Quednow: „Wir werden weiterhin viel Verständnis der Bevölkerung brauchen.“

Hygienekonzept mit Vereinen

Mit Vereinen stehe er in Kontakt, jedoch müsste mit ihnen ein Hygienekonzept erarbeitet werden. Quednow stellte klar, dass die Hotzenwaldhalle nicht gemietet werden kann. Auch Anfragen zur Nutzung des Bürgersaals in Strittmatt, in dem der Kindergarten integriert ist, lehne er ab. Quednow: „Der Kindergarten hat 100 Prozent Vorrang, da kann niemand sonst rein.“

Zur Wiederöffnung des Hallenbads sagte er: „Wir arbeiten an einem Konzept.“ Aber: Zum jetzigen Zeitpunkt „wäre es ein Riesenaufwand und wirtschaftlich nicht zu rechnen“. Während der letzten Monate nutzte der Gemeinderat das Umlaufverfahren, so zur Bearbeitung von Bauanträgen. „Alle Gemeinderäte haben alles bekommen, es hat super geklappt“, fasste der Bürgermeister zusammen.