von Peter Schütz saeckingen.redaktion@suedkurier.de

Corona hatte im zweiten Jahr nach Beginn der Pandemie erneut das Vereinsleben weitgehend lahmgelegt. Und erneut wurden größere Veranstaltungen wie der Naturparkmarkt und der Martinimarkt abgesagt.

Mit Maske: Beim Besuch der Gemeinderatssitzungen in der Hotzenwaldhalle galten die gängigen Vorkehrungen wie Desinfektion der Hände. | Bild: Peter Schütz

Albtalstraße: Quasi auf Sparflamme ist auch die von Landesverkehrsminister Winfried Hermann im August 2017 getroffene Aussage, sein Ziel sei es, die Albtalstraße wieder aufzumachen. Im Juli wurde anlässlich der Kreistagsitzung in Höchenschwand bekannt, dass die Sanierung der Albtalstraße sich um weitere zwei Jahre verzögern wird. Bedeutet: Die seit 2015 gesperrte Straße mit den fünf Tunnels wird frühestens 2028 wieder befahrbar sein. „Ich bin maßlos enttäuscht, dass sich die Sache nochmals um zwei weitere Jahre verzögert“, sagte Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser an einem Treffen von Politikern und Vertretern der Salpetererbewegung Pro Albtalstraße. Görwihls Bürgermeister Carsten Quednow sagte: „Wir fordern ein, was uns versprochen wurde.“ Die neuerliche Verzögerung begründete das Landratsamt Waldshut mit „umfangreichen naturschutzfachlichen Untersuchungen und Bewertungen, die in den letzten zwei Jahren erarbeitet wurden“ Doch erst nach Abschluss dieser Arbeiten sei klar, „wie stark durch die Sanierungsmaßnahmen in den Naturhaushalt und die geschützten Lebensraumtypen, Biotope und Habitate eingegriffen wird und welcher Ausgleichsbedarf sich hieraus ergibt“. Der mit den Gutachtern festgelegte Zeitplan für die Antragseinreichung könne aus diesem Grund nicht eingehalten werden. Landrat Martin Kistler erklärte: „Gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden Albbruck, Dachsberg, Görwihl und St.Blasien, sowie der Salpeterer-Bewegung setzen wir uns weiter für die Sanierung und Öffnung der Straße ein. Die zeitliche Verzögerung ist für die Antragstellung auf der Grundlage des geltenden Rechts leider unabwendbar. Wir alle können den Unmut und das Drängen der Bevölkerung gut nachvollziehen. Auch wir sind nicht damit zufrieden, dass die Erarbeitung des Ausgleichskonzeptes innerhalb des vorgesehenen Zeitplanes durch die Gutachter nicht erfolgen konnte.“

Protest gegen die Renaturierungsmaßnahme am Schwarzenbach: rechts Bürgermeister Carsten Quednow, neben ihm Bernd Wallaschek, Initiator des Protestes. | Bild: Peter Schütz

Breitband: Auf Gemeindegebiet sollen rund 1400 Häuser an die Datenautobahn angeschlossen werden. Das Breitband-Projekt wird sich auf über 250 Kilometer erstrecken. Auf dieser Länge werden Bauarbeiten zum Verlegen der Leerrohre für Glasfaserkabel durchgeführt. Außerdem müssen insgesamt 33 Kabelschächte verbunden werden. Entlang der Straßen in der Gemeinde Görwihl wurde in 2021 denn auch fleißig gegraben. Die Tiefbauarbeiten bewegten sich von den nördlichen Ortsteilen in Richtung Süden der Gemeinde Görwihl. „Wir waren unterwegs in Rotzingen, Burg, Hartschwand, Engelschwand, Segeten und Strittmatt“, so Bürgermeister Carsten Quednow. Nach Abschluss der Arbeiten in Oberwihl soll der Bautrupp ab Frühjahr 2022 in Niederwihl, danach in Rüßwihl und Tiefenstein weitermachen. Der Hauptort Görwihl ist zuletzt an der Reihe. Carsten Quednow: „Wir haben immer von fünf Jahren Bauzeit gesprochen, wir sind immer noch im Plan.“

Ein anderes Thema, das bewegte, war die künftige Nutzung des Tiefensteiner Granitsteinbruchs. Im April ebnete der Regionalverband Hochrhein-Bodensee den Weg für den weiteren Abbau von oberflächennahen Rohstoffen wie Kies, Sand und Granit in den Landkreisen Waldshut, Konstanz und Lörrach.

Was sonst noch geschah In Segeten wird eine Tagesstätte für Senioren gebaut. Die Planung läuft. Geplant ist außerdem die Modernisierung und Vergrößerung der Straßenmeisterei des Landkreises in Segeten. Grund: Die Straßenmeisterei in Bad Säckingen soll ab 2023 in Segeten stationiert sein. Dafür hat der Landkreis eine bislang angemietete Fläche und ein weiteres Grundstück gekauft. Der Zustellstützpunkt Görwihl der Deutschen Post ist nach Laufenburg versetzt worden. Rudi Apel, Vorsitzender des Naturschutzbundes Görwihl erhielt im April das Bundesverdienstkreuz. In Görwihl kam der Neubau der Kindertagesstätte gut voran. 3,5 Millionen Euro investiert die Gemeinde in Gebäude. Es soll in 2022 in Betrieb genommen werden.

Ein Bestandteil davon ist die Erweiterung von Abbauflächen in Tiefenstein – allerdings nicht in dem ursprünglich geplanten Umfang. Bürgermeister Carsten Quednow stimmte der Erweiterung „wegen der Betroffenheit vor Ort nicht zu“. Ähnlich Klaus Denzinger, Wehr, der sich im Frühjahr einen Eindruck vor Ort verschaffte: „Ich halte die Erweiterung für nicht vertretbar.“

Die Erweiterung des Steinbruchs in Tiefenstein erregte die Gemüter. | Bild: Peter Schütz

Die vielen Einsprüche, auch von der Gemeinde Görwihl, seien „nicht unbegründet“. Ärger gab es im Sommer im Schwarzenbachtal zwischen Lindau und Hartschwand. Dort setzte das Naturschutzreferat des Regierungspräsidiums Freiburg die Wiederherstellung eines naturnahen Gewässerlaufs des Baches an der Schwarzen Säge um. Wegen einer Blockade durch Gegner der Renaturierungsmaßnahme musste der Bagger ein paar Stunden warten. Die Blockade verlief ohne Zwischenfälle.