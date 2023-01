von Werner Probst

Mit einem unterhaltsamen und gleichsam informativen Nachmittag wartete der Seniorenkreis Niederwihl am Mittwochnachmittag im gut besetzten Niederwihler Pfarrsaal auf.

Während Ernst Effinger aus Löffingen, langjähriges Mitglied der Original Schwarzwälder Stockmihli-Musikanten, nicht nur für die musikalische Unterhaltung sorgte, sondern auch das Publikum zum Mitsingen animierte, berichtete Paul Eschbach über die wenigen Zusammenkünfte in den letzten Jahren. So fielen etliche geplanten Zusammenkünfte wegen der Corona Pandemie aus. Mit der gelungenen Weihnachtsfeier im Gasthaus „Lamm“ in Rüßwihl, bei der die Theatergruppe der Rüßwihler Chrutschlämpe mit ihrer Theateraufführung die Senioren begeisterte, wurde das letzte Jahr abgeschlossen.

Die Planungen des Seniorenkreises für dieses Jahr sind recht umfangreich. Der Höhepunkt in der Reihe der Veranstaltungen wird sicherlich die sechstägige Busfahrt in die Lüneburger Heide sein, die vom 14. bis zum 19. September veranstaltet wird. Hierbei wird auch Buxtehude besichtigt und eine Rundfahrt durch das Alte Land gemacht. In Hamburg wird an einer Hafenrundfahrt teilgenommen. Ein Besuch von Lüneburg mit einer Stadtführung und der Besuch des größten Schiffshebewerkes in Scharnebeck runden das Programm ab.

Zu den weiteren Aktivitäten der Senioren gehört ein Theaterbesuch im Bühnele in Lörrach am 26. März, eine Fahrt zum Kloster Odilienberg am 10. Mai, ein Ausflug zum Bodensee mit Schifffahrt und ein Besuch des Uhrenmuseums in Furtwangen. Spielenachmittage sind am 15. Februar und am 8. November im Feuerwehrhaus in Oberwihl, Wanderungen auf dem Schinkenweg am 19. April und am 27. September im schweizerischen Rietheim runden das Programm ab. Es endet mit der Weihnachtsfeier mit Theatervorstellung am 11. Dezember im Gasthaus „Lamm“.

Dankesworte hatte Paul Eschbach für die Mitglieder des Leitungsteams parat, so auch für Werner Siebold für die Kassenführung und dem Team, das für die Bewirtung der Gäste sorgte. Lobende Worte gab es auch für die Gemeinde Görwihl für die zur Verfügungsstellung der Veranstaltungsräume, ehe die gelungene Veranstaltung beendet wurde.

Der Seniorenkreis Niederwihl wurde 1975 vom damaligen Niederwihler Pfarrer Zanger gegründet. Derzeit hat der Seniorenkreis über 100 Mitglieder. Leiter ist Paul Eschbach, Telefon 07754/14 39, E–Mail: (eschbach.paul@web.de).