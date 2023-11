Die Besucherzahl beim Eröffnungsgottesdienst für die Erstkommunikanten des Jahres 2024 war groß. Rund 50 Kinder aus der Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus feierten am Sonntag in der Görwihler Pfarrkirche einen Eröffnungsgottesdienst zum Start der Vorbereitungen auf die Erstkommunion.

„Jeder Mensch hat Talente, man muss die Begabung nur erkennen und ihr eine Chance geben“, lautete die Kernaussage von Pfarrer Bernhard Stahlberger an die Erstkommunionkinder. Das Herz-Ensemble unter Leitung von Rosemarie Jensen und in Begleitung von Peter Szczotok am Klavier gab dem Festgottesdienst den musikalischen Rahmen.

Mehrere Monate lang werden die Mädchen und Jungen in der katholischen Kirche auf ihre Erstkommunion vorbereitet. Sechs Katechetinnen begleiten sie und ihre Familien. Mit der Erstkommunion erfahren die Kinder die Gemeinschaft mit Gott und werden volles Mitglied der Gemeinde. Bei der Erstkommunion empfangen die Kinder erstmals die Eucharistie. Die Eucharistie gehört zusammen mit der Taufe und der Firmung zu den Sakramenten in der katholischen Kirche.