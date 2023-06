Görwihl – Die Aufführung des Kindermusicals „Regenbogenfisch, komm hilf mir“, das am Sonntag im Rahmen einer Wort-Gottes-Feier in der Pfarrkiche Görwihl aufgeführt wurde, war ein großer Erfolg.

Unter der Leitung von Christine Böhler zeigten die Singzwerge und der Kinderchor der Singschule St. Wendelin mit viel Freude eine beeindruckende Leistung, die von den zahlreichen Kirchenbesuchern mit viel Beifall belohnt wurde. Die eingängigen Lieder und auch das herzerfrischende Spiel der 30 Buben und Mädchen im Alter von drei bis elf Jahren wurden seit Anfang des Jahres mit großem Eifer einstudiert. Musikpädagogin und Dirigentin Christine Böhler, versiert im Umgang mit Kindern und auch vielfach erprobt in speziell für Kinder komponierten Stücken, verstand es auch diesmal, selbst die Kleinsten der Singschule zu begeistern.

So haben die Kinder der Singzwerge schließlich die Rollenspiele übernommen, couragierte Sängerinnen und Sänger vom Kinderchor sangen Solopartien und trugen die Erzähltexte vor. Das Musical wurde von David Bader am Klavier und Ursula Böhler auf der Blockflöte begleitet. „Der Regenbogenfisch“ basiert auf einem Bilderbuch. Das Musical steht unter dem Leitwort „Helfen braucht Mut!“. Es erzählt die Geschichte eines kleinen fremden Fisches, den die anderen Fische nicht in ihrer Nähe haben wollen.

Als er jedoch von einem gefährlichen Raubfisch bedroht wird, eilen ihm der Regenbogenfisch und seine Freunde zu Hilfe, retten ihn vor dem Feind und nehmen ihn in den Schwarm auf. Die guten Fische trugen bunte Pappumhänge in Regenbogenfarben, die bösen waren grau kostümiert mit weißen großen Fangzähnen.

Die Chorproben der Singschule finden immer dienstags im Schulhaus statt: Singzwerge (ab drei Jahren) 16.30 bis 17.15 Uhr; Kinderchor (ab 2. Klasse) 17.15 bis 18.00 Uhr; Jugendchor (ab 5. Klasse) 18.30 bis 19.15 Uhr. Dirigentin: Christine Böhler. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen.