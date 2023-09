Oberwihl, ein kleines Dorf mit 450 Einwohnern auf 730 Höhenmetern. Es gehört zur Gemeinde Görwihl, doch hat es eine Besonderheit: Der Großkonzern Freudenberg mit weltweit knapp 50.000 Mitarbeitern hat hier eine Betriebsstelle mit über 350 Mitarbeitern – ein Dorf im Dorf sozusagen. Für Sebastian König aus der Gemeinde Görwihl eine ideale Ausbildungsstelle, denn der 20-Jährige wollte in der Nähe seiner Heimat bleiben und trotzdem eine technische Karriere als Verfahrensmechaniker einschlagen.

Hat im Sommer diesen Jahres seine Ausbildung zum Verfahrenstechniker abgeschlossen: Sebastian König aus Görwihl. | Bild: Viktoria Bäumle

In der Produktionshalle der Freudenberg in Oberwihl stehen meterlange Maschinen, die ununterbrochen industrielle Dichtungen herstellen – unter anderem für die Raumfahrt, Autoindustrie oder Zahnmedizin. Diese muss Sebastian König bedienen, putzten und warten können. Das Verfahren zur Herstellung einer Dichtung kann man sich laut Ausbilder Eduard Knorr vorstellen wie bei einem Waffel-Laden. „Man bekommt verschiedene Zutaten und muss diese so zusammenstellen, dass nachher die perfekte Waffel rauskommt“. Die Waffeln sind im Falle der Freudenberg O-Ringe, meist aus Kautschuk mit Durchmessern von bis zu 1,5 Metern.

Bis man allerdings selbstständig bis zu neun Spritzgießmaschinen bedienen kann, muss man eine dreijährige Ausbildung durchlaufen. Die Theorie wird einem dabei in einer Schule in Villingen-Schwenningen vermittelt. Drei bis sechs Wochen sei man dort auf einem Internat mit einer eigenen Lehrwerkstatt und lerne alles über Pneumatik oder Mathematik für die Spritzgießerei, erzählt Sebastian König.

Sebastian König zeigt auf einen Bildschirm der Spritzmaschine. | Bild: Viktoria Bäumle

Später, im Praxisteil der Ausbildung, schnuppere man dann mal durch alle Abteilungen von der Qualitätskontrolle bis zur Buchhaltung, berichtet der Azubi weiter. Irgendwann könne man dann unter Aufsicht die ersten riesigen Spritzgießmaschinen bedienen. „Wichtig ist es dabei, Verständnis für den Rohstoff mitzubringen, zum Beispiel wie der verwendete Kautschuk auf veränderte Temperaturen reagiert“, erklärt der 20-Jährige.

Und was sind die Voraussetzungen für den Beruf? Für die Ausbildung müsse man kein Mathegenie sein, so Sebastian König, den Taschenrechner dürfe man immer benutzen, allerdings sollte man etwas Begeisterung für Technik und auch Handwerk mitbringen. „Einfach Bock haben anzupacken“, ergänzt der Ausbilder Eduard Knorr, der in seinen 30 Jahren Arbeitserfahrung schon viele junge Menschen ausbilden durfte.

Sebastian König muss jede der unterschiedlichen Maschinen verstehen und auch bedienen können. | Bild: Viktoria Bäumle

Kunden in der Raumfahrt- und Autoindustrie

Wie wichtig O-Ringe sind, zeigt auch eine der berühmtesten Raumfahrttragödien, so der Ausbilder Eduard Knorr. Am 28. Januar 1986 explodierte das Space Shuttle „Challenger“ in etwa 20 Kilometer Höhe. Grund dafür sei laut Knorr eine spröde gewordene Dichtung gewesen. „Zum Glück keine von unseren“, ergänzt er, denn zu den Kunden der Freudenberg gehörten eben auch Raumfahrtunternehmen. Der größte Kundenstamm sei allerdings immer noch die Autoindustrie, so Knorr. Das mache die richtige Qualitätssicherung besonders in der Ausbildung noch wichtiger, so Knorr und ergänzt: „Denn wo es Flüssigkeit gibt, muss es immer dicht sein“.

Verfahrensmechaniker Der Verfahrensmechaniker stellt Bauteile oder Baugruppen aus dafür vorgesehenen Werkstoffen her. Zentral ist dabei die Steuerung und Bedienung von Maschinen und Anlagen. Die Überwachung des Produktionsprozesses sowie die Qualitätskontrolle gehören ebenfalls zu seinen Aufgaben. Benötigter Schulabschluss: Hauptschulabschluss. Dauer der Ausbildung: drei Jahre. Monatsgehalt im ersten Lehrjahr (Brutto): 1100 Euro. Weiterbildungsmöglichkeit: Techniker im Maschinenbau. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Industrie- und Handelskammer Bodensee/Oberschwaben.

Geschichte der Freudenberg in Görwihl

Hans Hänle, Finanzvorstand der Division O-Ringe, blickt auf die Oberwihler Standortvergangenheit zurück. Das Unternehmen übernahm im Jahr 1960 die Fabrikanlagen eines Schweizer Textilunternehmens.

Warum man sich als Konzern dazu entschieden habe, sich auf 750 Höhenmetern im Hotzenwald niederzulassen? Grund dafür waren die verfügbaren Arbeitskräfte aus dem Hotzenwald und Hochrhein, die nach den Schließungen der Textilfabriken neue Stellen suchten, so Hänle und ergänzt: „Mittlerweile ist der Standort die Führungsfabrik für die ganze Produktgruppe O-Ringe.“

Durch den stetigen Ausbau, beispielsweise im Jahr 2013 und durch den großen Schwerpunkt auf das Thema Ausbildung, zähle das Unternehmen mittlerweile zu einem der größten Arbeitgeber im Landkreis Waldshut – mit 360 Mitarbeitern und 14 Auszubildenden ab September in diesem Jahr. Schwierig sei es allerdings, die jungen, ausgebildeten Ingenieure im Hotzenwald zu halten. „Viele gehen dann zu Freudenberg nach China oder in die USA, kommen aber dann oftmals auch wieder zurück“.