von Hans-Jürgen Sackmann

Die kleinen Liturgien „Draußen vor den Kapellen“ finden trotz des nassen kalten Wetters den Gefallen bei den Gläubigen und Pfarrer Bernhard Stahlberger hat bei der letzten für die nimmer müden Gläubigen eine große Überraschung parat.

„Dieses Jahr ist alles anders“, so lautete die Botschaft von Pfarrer Bernhard Stahlberger auf der Titelseite des jüngsten Wendelinus Boten. Nein war seine Antwort, weil Weihnachten ursprünglich kein Konsumfest, sondern das Geburtstagsfest des Heilands Jesus Christus war. Was er nicht wusste, aber vielleicht im Geheimen hoffte, dass das Experiment mit den vielen kleinen Liturgien in den Pfarrkirchen und „Draußen vor den Kapellen“ am Heiligabend dankbar von den Bewohnern auf dem Wald angenommen wurde.

Vermisst: Gemeindediakon Jan Hofheinz und Pastoralreferentin Regina Jaekel durften bei der ökumenischen Christvesper in Rickenbach bei „Stille Nacht, heilige Nacht“ nur Mitsummen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Der zum geflügelten Wort gewordene Ausspruch „Weniger ist mehr“ scheint sich einmal mehr bei der durch die Pandemie gebeutelten Weihnachten 2020 bewährt zu haben. Die Gläubigen würdigten den Einsatz der Gemeindeteams und der engagierten Mithelfer und waren zahlreich zu den 24 „kleinen“ Messfeiern erschienen.

Vergesst die Freude nicht: Wünschte der Clown Hippo zusammen mit der Diakonin Eva Nübel und der Pastoralreferentin Regina Jaekel am Ende der moderneren Variante der Krippenfeier im Sägewerk des Klausenhofs in Großherrischwand am Heiligabend | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Den Auftakt machte der Clown Hippo alias Annemarie Kramer zusammen mit der Diakonin Eva Nübel und der Pastoralreferentin Regina Jaekel bei einer moderneren Variante der ökumenischen Krippenfeier im Klausenhof in Großherrischwand. Der Clown Hippo hatte zum Entsetzen der jungen wetterfesten Familien den Sinn von Weihnachten verloren: „Geschenke, Weihnachtsgeld und die vielen Lichter zur Weihnachtsstimmung, das kann doch nicht alles sein“. Mit Hilfe der Heilige Familie, dargestellt von Carlotta Nübel und Simon Schneider, die Unterschlupf im trockenen, warmen Backhaus des Klausenhofes gefunden hatten, wurde Hippo an das Geschehen vor über zweitausend Jahren erinnert. Wie die Weihnachtsfreude durch die Geburt Jesus in die Herzen der Menschen eingezogen ist. Jede Familie bekam ein Friedenslicht und Clown Hippo verabschiedete sich lautstark mit dem Hinweis: „Vergesst die Freude nicht“.

Dichtes Gedränge herrschte „Draußen bei der Kapelle“ St. Marien in Willaringen-Egg. Die kleine Liturgie wurde geleitet Siegfried Trost vom Kapellenteam mit Unterstützung des neu gegründeten Bürgervereins. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Dichtes Gedränge herrschte „Draußen vor der Kapelle“ St. Marien in Willaringen-Egg. Die kleine Liturgie wurde geleitet von Siegfried Trost vom Kapellenteam mit Unterstützung des neu gegründeten Bürgervereins. Die Kapelle war zu klein für so viele. Hell erleuchtet konnte man einen Blick erhaschen zum wundervoll renovierten Altar mit Maria und dem Jesuskind auf dem Arm im einzigartigen drehbaren Tabernakel.

Trocken und warm: Die Heilige Familie hat Unterschlupf im Backhaus des Klausenhofes in Grossherrischwand gefunden. Die jungen Familien, Clown Hippo alias Annemarie Kramer und die Pastoralreferentin Regina Jaekel standen sprichwörtlich im Regen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Noch mehr gegossen hatte es bei der kleinen Liturgie in Rotzingen. Trotzdem konnte der Messner Andreas Baumgartner die über 40 Gläubige mit den Worten begrüßen: „In der Kapelle ist es trocken und warm. So kann sich jeder hineinversetzten, wie es Josef und Maria erging, als sie vergeblich eine Herberge gesucht haben“.

Die ökumenische Christvesper in der Rickenbacher Pfarrkirche St. Gordian und Epimach wurde vom Gemeindediakon Jan Hofheinz und der Pastoralreferentin Regina Jaekel gestaltet. Vor der schönen großen Krippe lies man Weihrauch aufsteigen und die Herzensangelegenheiten wurden vorgebracht. Sehr vermisst wurde das gemeinsame Singen, ganz speziell beim Titel „Stille Nacht ! Heilige Nacht !“ vom Orgelspieler Franz Xaver Gruber und dem Hilfspriester Joseph Mohr. Dafür ertönte das Lied herrlich gesungen von einer Frauenstimme auf der Empore.

Belohnt: Kurz nach Mitternacht überreichte Pfarrer Bernhard Stahlberger den nimmer müden Gläubigen ein Friedenslicht als krönender Abschluss einer herzerwärmenden Christmette. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Der Abschluss der kleinen Liturgien am Heiligabend bildete die „Offene Kirche“ gestaltete von Pfarrer Bernhard Stahlberger in der Görwihler Pfarrkirche St. Bartholomäus. Nach dem Glockengruß zur Heiligen Nacht endete am Heiligabend der vorerst letzte Präsenzgottesdienst. Stattdessen gibt es Gottesdienste über die Video-Plattform „Zoom“, Hausliturgien und die Videobotschaften vom Pfarrer auf YouTube. Doch zuvor hatte Pfarrer Stahlberger für die nimmer müden Gläubigen eine Überraschung parat. Es wurde zum Abschluss keine zweite kleine Liturgie abgehalten, sondern es wurde eine herzerwärmende Christmette zelebriert.