Noch bevor die ersten ukrainische Kriegsflüchtlinge in Görwihl ankommen, sind die Helfer schon da. Esther Flum und Anja Huber von der DRK-Kleiderkammer und Andreas Kaiser vom Bauhof der Gemeinde tragen große Kisten mit frischer Bettwäsche, Handtüchern und Waschlappen in das Foyer der Hotzenwaldhalle.

Die beiden Frauen richten Garnituren, die Lilly Huber vom Jugendrotkreuz später auf die etwa 80 Betten verteilen wird, die in der Halle aufgebaut worden sind. „Das sind alles Spenden aus der Kleiderkammer und aus dem Second Hand Laden in der ehemaligen Görwihler Apotheke“, sagen sie. Dankbar seien sie darüber, doch weitere Spenden seien herzlich willkommen.

Anja Huber (links) und Esther Flum, von der DRK-Kleiderkammer Görwihl, richten Garnituren mit Bettwäsche und Handtüchern für die ankommenden Kriegsflüchtenden aus der Ukraine. „Die Hilfsbereitschaft ist groß und über weitere Spenden freuen wir uns sehr“, sagen sie. | Bild: Schneider, Sigrid

„Die ankommenden Ukrainischen Kriegsflüchtlinge werden hier maximal 24 bis 48 Stunden einen ersten Aufenthalt finden und danach weiterkommen in Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises oder private Unterkünfte finden“, schildert der Görwihler Bürgermeister Carsten Quednow die aktuelle Planung zur Erstaufnahmestelle des Landkreises Waldshut. Sie wurde vergangene Woche hier in der Hotzenwaldhalle eingerichtet.

Weitere Entwicklung unklar

Inzwischen seien im Kreis Waldshut 959 ukrainische Kriegsflüchtlinge größtenteils privat untergebracht und mit der Erstaufnahmestelle in Görwihl sei eine erste Grundversorgung der noch kommenden Menschen, zumeist Mütter mit Kindern und ältere Herrschaften, sichergestellt.

Man wisse nicht, was die weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg bringe, schildert Landrat Martin Kistler die Lage. Ähnlich wie in der Corona-Krise müsse man von Tag zu Tag entscheiden.

Schlafplätze für rund 80 Personen sind eingerichtet worden in der Erstaufnahmestelle in der Hotzenwaldhalle in Görwihl. Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger führte am Montag durch die Halle: „Noch sieht es kahl aus, aber sobald die ersten Personen kommen richten wir die Schlafplätze so gut es geht nach ihren Bedürfnissen ein – Wolldecken oder andere Bettwäsche sind vorbereitet.“ | Bild: Schneider, Sigrid

Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger: „Von der Landeserstaufnahmestelle Freiburg im Breisgau aus kommen die Menschen hier an und werden nach maximal zwei Tagen auf Unterkünfte in allen 32 Gemeinden des Landkreises aufgeteilt – Familien bleiben zusammen.“ | Bild: Schneider, Sigrid

Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger, der federführend dieses Projekt betreut, erklärt bei einem Rundgang: „Von der Landeserstaufnahmestelle Freiburg im Breisgau aus kommen die Menschen hier an und werden nach maximal zwei Tagen auf Unterkünfte in allen 32 Gemeinden des Landkreises aufgeteilt – Familien bleiben zusammen. Der DRK-Kreisverband und die Feuerwehren sind mit dem gesamten Ablauf betraut. Unsere Planungen aber hängen von der jeweiligen Tagessituation ab, denn was geschehen wird haben wir nicht in der Hand und müssen flexibel reagieren zum Wohle der Menschen.“

Für einen reibungslosen sprachlichen Austausch hätten die DRK-Kreisverbände Dolmetscher gelistet, die Deutsch-Russisch oder Deutsch-Englisch übersetzten. Auch für ein umfassendes Corona-Impfangebot sei gesorgt, das mit dem Pandemiebeauftragten des Landkreises, Olaf Boettcher, abgestimmt worden ist, so Landrat Kistler.

Fünf Gemeinschaftsunterkünfte im Kreis

Eingerichtet als nächsten Aufenthaltsort sind die fünf Gemeinschaftsunterkünfte in Bad Säckingen, Bonndorf, Tiengen, Jestetten und Wehr sowie die beiden neu geschaffenen in Rickenbach (ab Anfang April) und St. Blasien (spätestens ab Anfang Mai). Außerdem stehen private Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung bei Verwandten oder Bekannten und von Vereinen.

Bürgermeister Carsten Quednow: „Der gesamte Gemeinderat steht geschlossen hinter unserer Hilfsarbeit in der Gemeinde, denn es geht nun primär um humanitäre Hilfe.“Oder: „Die Erstaufnahmestelle in Görwihl ist zunächst nur als kurze Durchgangsstation geplant, man werde sich der Situation anpassen, so notwendig.“ | Bild: Schneider, Sigrid

Von hier aus können sich die Geflüchteten dann bei den Gemeinden anmelden und registrieren, außerdem gibt es bei den Gemeinden Listen verfügbarer Wohnungen. In Görwihl sei die ehemalige Niederwihler Schule eingerichtet worden, erklärt Bürgermeister Quednow. „Die Flüchtenden wollen mit größter Wahrscheinlichkeit wieder in ihr befriedetes Heimatland zurück und darauf müssen wir uns zunächst einrichten“, erläutert er.

Vorteile der Hotzenwaldhalle

Landrat Martin Kistler: „Die Krisenarbeit der letzten zwei Jahre hat zu einer guten Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Landkreis geführt und uns gezeigt, dass wir gemeinsam Probleme anpacken und lösen können.“ | Bild: Schneider, Sigrid

Gute Voraussetzungen für eine Erstaufnahmestelle hat die Hotzenwaldhalle nicht zuletzt durch ihren Einsatz bei der großen Flüchtlingswelle 2015/16. Der damalige Helferkreis sei sofort wieder angesprungen, habe sich zusammengefunden und mit angepackt, sagt Landrat Kistler voller Freude.

Hauptamtsleiterin Christiane Maier verschaffte einen Blick in die Wasch- und Hygieneräume, die in der Halle bereits 2015/16 neu eingebaut worden sind. | Bild: Sigrid Schneider

Damals sind neue Duschen im Untergeschoss gebaut worden und man habe Erfahrungen gesammelt im Einrichten der Halle mit Schlafplätzen, Essplätzen, Hygienemöglichkeiten, einer Spielecke für die Kinder und dem Catering. „Wir haben eine große Liste von hiesigen Caterern, die die Menschen gut versorgen werden“, erklärt Rotzinger. Im Foyer stehen außerdem Waschmaschinen und Trockner.

Zu einer inoffiziellen Besichtigung der Erstaufnahmestelle in der Görwihler Hotzenwaldhalle hat die Gemeinde Görwihl eingeladen am Montagabend. Zusammengefunden dafür haben sich (von links): Johanna Birth (Flüchtlings-Helferkreis Görwihl), Wiltrud Jehle, Herbert Nägele und Beate Freitag (jeweils im Gemeinderat Görwihl, Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger, Anita Knoop und Johanna Landis (beide vom Flüchtlings-Helferkreis Görwihl), Bürgermeister Carsten Quednow, Gemeinderätin Andrea Schrieder, Hauptamtsleiterin Christiane Maier, Landrat Dr. Martin Kistler, Isabelle Butz (Koordinatorin Helferkreis der Gemeinde Görwihl) und Andreas Kaiser (Bauhof Gemeinde Görwihl). | Bild: Schneider, Sigrid

Für das Erste sei an das Grundsätzliche gedacht, sagen Christiane Maier, Hauptamtsleiterin der Gemeinde, und Isabelle Butz, Koordinatorin der Gemeinde für den Helferkreis. Die Menschen wollen sicher nach ihrer beängstigenden und strapaziösen Flucht erst einmal zur Ruhe kommen und ihre Kinder fest in den Arm nehmen, sagen sie. „Die Erstaufnahmestelle in Görwihl ist zunächst nur als kurze Durchgangsstation geplant“, sagt Bürgermeister Quednow. Aber man werde sich der Situation anpassen, so notwendig.

Der Landkreis Waldshut steht in engem Austausch mit den Gemeinden, um die Unterbringung und Versorgung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu koordinieren. Die jeweiligen Gemeindeverwaltungen sind Ansprechpartner in Bezug auf Wohnungsangebote oder Kontakt zu Helferkreisen vor Ort. In der Gemeindeverwaltung Görwihl ist dies Isabelle Butz (07754/708-0 und gemeinde@goerwihl.de). Inzwischen gibt es im Landkreis bereits viele private Initiativen, die den Menschen in der Ukraine auf verschiedenste Weise helfen. Informationen hierzu gibt es auf der Homepage des Landratsamts (www.landkreis-waldshut.de).

