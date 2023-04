Eine drei Stunden lange, nur durch die beiden Pausen zwischen den drei Akten unterbrochener Dauerbeanspruchung für die Lachmuskeln erwartete die Zuschauer im Schulhaus in Rotzingen bei der Aufführung des Stückes „Katzenjammer“ von Bernd Gombold durch die Truppe der Kolpingsfamilie Rotzingen. Regie führte Ramona Eckert. Mit Schwung und einer satten Portion Situationskomik agierten die Schauspieler, vier „alte Hasen“ und sechs Neulinge, denen die Bretter, die die Welt bedeuten, wie angegossen zu passen schienen. Jedenfalls machten sie alle in ihrer Rolle eine ausnehmend gute Figur.

Ein Gläschen in Ehren... halten Alois (links) und Otto allemal für wichtiger als die Arbeit. Die Zuschauer beim Theaterabend hatten ihre Freude. | Bild: Karin Steinebrunner

Der altehrwürdige Marienhof mit seinen Ländereien und dem ganzen Vieh gehört praktisch der Bank, Jungbäuerin Brigitte hat deshalb den Verkauf bereits in der Bauernzeitung annonciert. Die Interessenten indes, die nicht lange auf sich warten lassen, sind zwar finanzkräftig, aber deshalb nicht weniger skurril.

Der Verein Die Kolpingsfamilie Görwihl-Rotzingen hat derzeit 27 Mitglieder. Traditionsveranstaltungen der Kolpingsfamilie sind der Theaterabend sowie die Teilnahme mit Wagen an den jährlichen Erntedankumzügen in Görwihl und Niederwihl. Vorsitzender ist Martin Eckert, Telefon 07754 1558. Der Förderverein der Kolpingsfamilie hat 124 Mitglieder. Vorsitzender ist Matthias Lüber

Mit dieser Ausgangslage werden die Zuschauer konfrontiert. Aber nicht genug, dass die exaltierte Henneliese von Gutenberg (Luise Stoll) aus dem Anwesen einen vegetarischen Versuchshof machen möchte, dass Interessent Peter Gräble (Martin Eckert) eigentlich eher eine Frau als einen Hof sucht, und dass die beiden Großtanten Hermine (Teresa Ganter) und Kresenz (Franziska Frommherz) ihre Ersparnisse dazu verwenden wollen, durch Schenkung an das Kloster ihrem Peterle (Fabian Egle) die nötige Starthilfe zum benediktinischen Erzabt zu verschaffen, auch die Hofbewohner selbst sind recht eigen.

Zum Jammern zumute ist Künstler Friedbert angesichts der Streiche der männlichen Hofbewohner des Öfteren. | Bild: Karin Steinebrunner

Da gibt es Brigittes Opa Otto (Tobias Zumkeller) und dessen Kumpel Alois (Simon Stoll), den Knecht Done (Matthias Kaiser), und schließlich den das Altenteil bewohnenden brotlosen Künstler Friedbert (Michael Brugger). Sie alles scheinen das Arbeiten nicht gerade erfunden zu haben. Der herrlich gestelzt daherkommende Friedbert hat die Angewohnheit, alle möglichen Dinge von Brigitte zu schnorren und ihr dafür Allerweltsreime über Allerweltsdinge zu kredenzen, und die drei „Männer“ Brigittes ersinnen am laufenden Band allerlei Streiche, die sich zunächst gegen Friedbert und in der Folge auch gegen die diversen Kaufinteressenten richten.

Nicht gerade zimperlich gehen die beiden Großtanten mit dem verwechselten Peterle um. Regie führte Ramona Eckert. | Bild: Karin Steinebrunner

Das muss zwangsläufig zu erheblichen Komplikationen führen, und als sich herausstellt, dass das 17-jährige Kätzchen Hennelieses, für das sich Otto und Alois in Schale geworfen haben, tatsächlich eine Katze ist, die dann auch noch abhanden kommt, sind der „Katzenjammer“ auf der Bühne und die Fröhlichkeit im Zuschauerraum beinahe schon perfekt. Hermines Schwerhörigkeit, die jeden Satz mit ihrem Kommentar ad absurdum führt, erntet wahre Lachsalven, und Friedberts recht handgreifliche Reaktion auf Hennelieses Vorliebe in Ohnmacht zu fallen erheitert das Publikum auch immer wieder aufs Neue.

Ein Gläschen in Ehren... halten Alois (links) und Otto allemal für wichtiger als die Arbeit. Die Zuschauer beim Theaterabend hatten ihre Freude. | Bild: Karin Steinebrunner

Wenn da nur nicht der drohende reine Gemüseanbau auf der einen und die Regentschaft des Klosters auf der anderen Seite die ungeliebten Alternativen für die Zukunft des Hofes wären. Aber schließlich – wer hätte es gedacht – führt alles Ungemach doch noch zum guten Ende.

Peterle nämlich hat das Priesterseminar hinter sich gelassen und studiert Landwirtschaft, und schließlich freundet sich Großtante Kresenz mit dem Gedanken an, einmal Brigittes und Peters Kinder bemuttern zu dürfen. Nur Otto, der sich gefreut hatte, nachdem Friedbert seine Bestimmung im Dienst Hennelieses gefunden hat und mit ihr davongeeilt ist, wieder Herr seines Altenteils zu werden, wird dies nun doch mit den Großtanten teilen müssen.